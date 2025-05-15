İstanbul polisinden "huzur" uygulaması
İstanbul'da polis ekiplerince "huzur" uygulaması yapıldı.
İstanbul
Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.
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Uygulama noktalarında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.
Taksim Meydanı ve Millet Caddesi'ndeki uygulama noktalarında görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.