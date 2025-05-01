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Yaşam, insana dair

Amasya'da BİLSEM öğrencileri derslerine minik dostlarıyla motive oluyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Atatürk Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) öğrenciler, günlük hayatta nadir karşılaştıkları hayvanlarla ders işleyerek sorumluluk ve empati duygularını geliştirme imkanı buluyor.

Hülya Turan  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Amasya'da BİLSEM öğrencileri derslerine minik dostlarıyla motive oluyor Fotoğraf: Hülya Turan/AA

Amasya

Üstün yetenekli çocuklara eğitim verilen BİLSEM'de eğitim gören öğrencilere, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlayacak özel deneyimler de sunuluyor.

Merkezde öğretmenlik yapan Egemen Umut Şen öncülüğünde başlatılan "Sınıf Hayvanları Uygulaması" kapsamında öğrenciler, atölyelerinde hamster, tavşan ve kaplumbağa besleyerek, onların bakımı ve ihtiyaçlarıyla ilgileniyor. Öğrenciler, bu süreçte canlıların yaşam döngüsünü, davranışlarını ve alışkanlıklarını da yakından gözlemleme fırsatı elde ediyor.

Bu sayede öğrenciler, hayvan sevgisi kazanmanın yanı sıra sorumluluk da üstleniyor.

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"Etkinlik çocukların sosyal ve duygusal gelişimine olumlu katkı sağlıyor"

Egemen Umut Şen, AA muhabirine, etkinliğin çocukların sosyal ve duygusal gelişimine katkı sağladığını, çevre bilinci ve hayvan sevgisini kazandırmada da önemli rol oynadığını söyledi.

Bir öğrencinin yazdığı notla sınıflarına ilk önce hamster, sonra tavşan ve kaplumbağa kazandırarak etkinliğini gerçekleştirdiklerini dile getiren Şen, "Büyük keyif aldılar, onlar için motivasyon kaynağı olduğunu fark ettim. Teneffüslerde benim atölyemde dersi olmayan öğrenciler de bahçede oynamak yerine atölyede hayvanları sevmeyi tercih ediyor. 'Hafta sonları eve götürebilir miyiz?' soruları gelmeye başladı. Velileri izin verdiği takdirde hafta sonları veya bayram tatillerinde sorumluluk kazanmaları adına hayvanları evlerine götürmelerine izin veriyorum. Bakımlarını üstlenmelerini sağlıyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliği Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkilendirdiğini anlatan Şen, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yetkin ve erdemli insan yetiştirme vizyonu var. Sınıf Hayvanları Uygulaması'nın da bu vizyonu desteklediğini düşündüm. Merhametli ve saygılı insan yetiştirmenin hayvana dokunmakla olabileceği düşüncesi bu yola çıkmama sebep oldu. Akademik başarı bir şekilde her yerde kazanılabiliyor ama BİLSEM'e gelen üstün yetenekli öğrencilerin sosyal ve duygusal öğrenme becerilerini geliştirmelerinin onlar için daha önemli olduğunu düşündüm. Bu etkinliğin bunu sağladığını düşünüyorum."

Şen, veli, öğrenci ve kurum idaresinden olumlu geri dönüşler aldığını sözlerine ekledi.

Öğrenci Aysun Ceren İnce de öğretmenleri sayesinde hayvanları sevdiğini, onlardan korkmadığını kaydetti.

Mavera Eslem Topal ise etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hayvanlar bana sorumluluk getiriyor. Suyu veya yemeği bitince fark ediyorum. Teneffüslerde atölyeye onları sevmeye geliyorum. Hepsi bana çok güzel hisler yaşatıyor." ifadesini kullandı.

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