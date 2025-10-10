Dolar
41.83
Euro
48.62
Altın
4,015.08
ETH/USDT
4,100.00
BTC/USDT
118,800.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenliyor. A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan ile yarın oynanacak karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Vasil Levski Ulusal Stadyumu’nda yürüyüş gerçekleştiriyor.
logo
Teknoloji

Türkiye Innovation Week'te "Yaratıcı Endüstrilerde Yapay Zeka ile Tasarımın Evrimi" paneli düzenlendi

Türkiye Innovation Week'in ikinci gününde "İnovasyonun Kaynağı: Sanat, Fikir ve Yaratıcılık" ile "Yaratıcı Endüstrilerde Yapay Zeka ile Tasarımın Evrimi" başlıklı paneller düzenlendi.

Uğur Aslanhan, Mücahit Enes Sevinç  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
Türkiye Innovation Week'te "Yaratıcı Endüstrilerde Yapay Zeka ile Tasarımın Evrimi" paneli düzenlendi Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığının desteği ve "Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)" ana temasıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası), Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinliğin ikinci gününde düzenlenen panellerde "sanat, fikir ve yaratıcılığa ilham veren inovasyon" ile "yaratıcı endüstrilerde yapay zekanın etkisi" konuşuldu.

Günün ikinci yarısında iletişim stratejisti Eda Zaloğlu moderatörlüğünde düzenlenen "İnovasyonun Kaynağı: Sanat, Fikir ve Yaratıcılık" başlıklı panelde, girişimci Edhem Dirvana, Grafi2000 Yönetici Ortağı Varol Yaşaroğlu, Podbee Kurucusu Candost Bayraktar ve yaratıcı ekonomi politikaları uzmanı Cangül Kuş konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, yaratıcılık ve ilham kaynağı, yaratıcı endüstrilerin ekonomiye katkısıyla yaratıcı sektörlerde kamu teşviklerinin önemi konuşulurken, yaratıcılığın toplumda kültür haline getirilmesi için yapılması gerekenler de ele alındı.

"Yaratıcı Endüstrilerde Yapay Zeka ile Tasarımın Evrimi" paneli düzenlendi

Günün son paneli ise Ayyıldız Communication Kurucu Başkanı Cengiz Ayyıldız moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Yaratıcı Endüstrilerde Yapay Zeka ile Tasarımın Evrimi" başlıklı oturum oldu.

Dijital sanatçı Gökhan Doğan, görüntü yönetmeni ve içerik üreticisi Ozan Sihay, Loop Games Kurucusu Mert Gür ile Turkcell Yapay Zeka ve Analitik Çözümler Direktörü Yusuf Yiğit'in konuşmacı olarak yer aldığı panelde üretim biçiminde yaratıcı iş modelleri, yaratıcı endüstride insan kaynağının yeri ve yapay zekanın sağladığı dönüşümler gibi konular konuşuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bayrampaşa Belediye Meclisi'ndeki başkan vekilliği seçimine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı
Sakarya'da trafik kazasında 2 jandarma personeli şehit oldu
AK Parti, İstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkını yeniden mahkemeye taşıdı
Bartın'da yağış heyelana neden oldu
DENİZKURDU-I/2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri tamamlandı

Benzer haberler

Türkiye Innovation Week'te "Yaratıcı Endüstrilerde Yapay Zeka ile Tasarımın Evrimi" paneli düzenlendi

Türkiye Innovation Week'te "Yaratıcı Endüstrilerde Yapay Zeka ile Tasarımın Evrimi" paneli düzenlendi

Türkiye Innovation Week'te girişim ve inovasyon ödülleri sahiplerini buldu

Avrupa Birliği, 6 yapay zeka fabrikası daha kuracak

Yapay zeka tabanlı Türk dizisi "Castle Walls", Alamut Kalesi'nin gizemli hikayesini anlatıyor

Yapay zeka tabanlı Türk dizisi "Castle Walls", Alamut Kalesi'nin gizemli hikayesini anlatıyor
Yazar Esad Sivri, ruhu olan sanatın yerini yapay zekanın dolduramayacağını söyledi

Yazar Esad Sivri, ruhu olan sanatın yerini yapay zekanın dolduramayacağını söyledi
AB'den yeni yapay zeka stratejisi

AB'den yeni yapay zeka stratejisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet