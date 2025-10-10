Dolar
41.82
Euro
48.37
Altın
3,980.26
ETH/USDT
4,360.00
BTC/USDT
121,874.00
BIST 100
10,689.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür, Yapay zeka

Yapay zeka tabanlı Türk dizisi "Castle Walls", Alamut Kalesi'nin gizemli hikayesini anlatıyor

AI Yapım'ın yapay zeka tabanlı ilk dizisi "Castle Walls, Alamut Kalesi'nin gizemli hikayesini ele alıyor.

Hilal Uştuk  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
Yapay zeka tabanlı Türk dizisi "Castle Walls", Alamut Kalesi'nin gizemli hikayesini anlatıyor

İstanbul

Ay Yapımdan yapılan açıklamaya göre şirket, yeni iştiraki AI Yapım bünyesinde hayata geçirilen ilk yapay zeka tabanlı dizi ile yeni bir döneme adım atıyor.

İlk tanıtımı bugün yayınlanan ve 15 dakikadan oluşan 3 bölümlük mini dizinin senaryosunu Kerem Deren ile Çisil Hazal Tenim kaleme aldı. Dizi, son dönemde Assassin's Creed Mirage video oyunuyla yeniden popüler hale gelen Alamut Kalesi'ni merkezine alıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bir yıllık geliştirme sürecinin ardından hayata geçirilen dizi, Ay Yapım'ın hikaye anlatımındaki ustalığını, ileri düzey yapay zeka teknolojileriyle birleştiriyor.

Projenin yaratıcı süreçlerinde prompt geliştirme ve yaratıcı fikir zenginleştirmede ChatGPT, görsel keşif ve ilham için MidJourney, karakter entegrasyonunda Runway ve Google Nano Banana, video üretimi ve sinematik işleme konusunda ise Veo, Kling, ComfyUI ve Topaz programları kullanıldı. Ayrıca, seslendirme ve dublaj için Runway ve ElevenLabs platformları entegre edildi.

AI Yapım'ın geliştirdiği AI Yapim Storyboard adlı özel yapay zeka storyboard aracı ile de tüm yapım hattı tasarlandı, Ay Yapım'ın lisanslı arşivinde eğitilmiş AYDNA 1.0 adlı özgün bir video difüzyon modeli oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ay Yapım CEO'su Kerem Çatay, "AI Yapım, insan hayal gücüyle yapay zeka yeniliğini birleştirerek hikaye anlatımının yeni çağını şekillendirmek için kuruldu. Castle Walls sayesinde yapay zekayı klasik bir hikayeye taşıyarak, daha geniş düşünebildik ve hayal gücümüzü daha büyük bir tuvale yansıttık. Bu süreçte, iyi hikayelerin kalbinde yatan insan ruhunu merkeze almayı sürdürdük. Yapay zekayı yaratıcı bir ortak olarak görerek, görsel ihtişam ve merak duygusuyla dolu projeler yaratmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dizinin, ulusal televizyon kanallarında ve uluslararası bir dijital platformda yayınlanması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacağı" iddiasını yalanladı
İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu aktivistlerini Türkiye'ye getiren THY uçağı İstanbul'a ulaştı
"Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması" başvuruları devam ediyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan eski sürücü belgesini yenileme tarihine ilişkin hatırlatma
İstanbul'da avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 13 şüpheli adliyede

Benzer haberler

Avrupa Birliği, 6 yapay zeka fabrikası daha kuracak

Avrupa Birliği, 6 yapay zeka fabrikası daha kuracak

Yapay zeka tabanlı Türk dizisi "Castle Walls", Alamut Kalesi'nin gizemli hikayesini anlatıyor

Yazar Esad Sivri, ruhu olan sanatın yerini yapay zekanın dolduramayacağını söyledi

AB'den yeni yapay zeka stratejisi

AB'den yeni yapay zeka stratejisi
Radarlar yapay zeka ile daha yetenekli

Radarlar yapay zeka ile daha yetenekli

Taylor Swift, yeni albümünün reklam kampanyasında "yapay zeka kullandığı" iddiasıyla eleştiriliyor

Taylor Swift, yeni albümünün reklam kampanyasında "yapay zeka kullandığı" iddiasıyla eleştiriliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet