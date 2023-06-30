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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze’de düzenlenen bayramlaşma programında konuşuyor.
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Teknoloji

Türkiye "27. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı"ndan 3 altın ve 3 gümüş madalyayla döndü

Türk öğrenciler, 27. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda 3 altın ve 3 gümüş madalya kazandı.

Zeynep Duyar  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
Türkiye "27. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı"ndan 3 altın ve 3 gümüş madalyayla döndü

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yıl 27'ncisi düzenlenen Genç Balkan Matematik Olimpiyatı, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 18 ülkeden 98 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde yürütülen Bilim Olimpiyatları kapsamında derece elde eden öğrenciler, Genç Balkan Matematik Olimpiyatında Türk bayrağını gururla dalgalandırdı.

Türk takımı, 6 öğrenciyle katıldığı olimpiyatta 3 altın ve 3 gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Türkiye'yi temsil eden öğrencilerden Mustafa Dortluoğlu, Can Erturan ve Ege Akgün altın madalya, Tuğra Özbey Eratlı, Oğuz Fatih Tepe ve Umut Kağan Yazgan ise gümüş madalya elde etti.

Bakan Kacır'dan kutlama

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gençlerin tarihi zaferini şöyle kutladı:

"Bilimin parlak yıldızları gençlerimizin elde ettikleri bu dereceler, ülkemizin bilim dünyasındaki gücünü bir kez daha kanıtladı. Bilim ve teknoloji üreten, geliştiren ve uluslararası arenada rekabet gücümüzü oluşturan bir Türkiye için gençlerimiz en önemli yol ve çalışma arkadaşlarımız. Son 20 yılda TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleri reel rakamlarla 85 katına yükseldi. Desteklediğimiz insan sayısı ise 53 kat arttı. Bu destekler, AR-GE insan kaynağımızın gelişimine önemli katkılar sunuyor. Artarak devam eden başarılarımızın yanında uluslararası bilim olimpiyatlarına ülkemizde ev sahipliği de yapıyoruz. 2020'de 52. Uluslararası Kimya Olimpiyatı, 2022'de 2. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı, 2023'te 40. Balkan Matematik Olimpiyatı'nı ülkemizde düzenledik. 2024'te ise 28. Genç Balkan Matematik Olimpiyatına ev sahipliği yapacağız. Olimpiyatlara katılan tüm öğrencilerimize, ailelerine, öğretmenlerine, başta Komite Başkanımız olmak üzere eğitimlerde görev alan tüm akademisyenlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kacır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da kazanılan başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Öğrencilerimizden milletimize bayram hediyesi. Genç Balkan Matematik Olimpiyatlarında 3 altın, 3 gümüş madalya kazandık. Bu başarı, Türkiye'mize ülke sıralamasında birincilik getirdi. Ege, Can, Mustafa, Tuğra Özbey, Oğuz Fatih, Umut Kağan Maşallah gençlerimize!" ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da tam bağımsız Türkiye için TÜBİTAK'ın insan kaynağı geliştirme sorumluluğunu vurgulayarak, "27. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda ülkemizi temsil eden geleceğin bilim insanı adayı öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Biz TÜBİTAK olarak, gençlerimizi geleceğin bilim insanları olarak yetiştirmeye ve onlara destek olmaya devam edeceğiz. Bu tarihi başarıdan dolayı öğrencilerimize gönülden tebriklerimizi sunuyoruz ve gelecekleri için en iyisini diliyoruz."değerlendirmesinde bulundu.

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