Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan küresel girişimcilik etkinliklerine katılma çağrısı
Bakan Kacır, "Lizbon, Helsinki, Las Vegas ve Doha'da düzenlenecek küresel girişimcilik ve teknoloji etkinliklerinde girişiminizi dünyaya tanıtmak ve uluslararası ağlara dahil olmak için hemen başvurun." ifadesini kullandı.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilerin, bakanlığı tarafından yürütülen Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı ile dünyaya açılabileceğini belirterek, "Lizbon, Helsinki, Las Vegas ve Doha'da düzenlenecek küresel girişimcilik ve teknoloji etkinliklerinde girişiminizi dünyaya tanıtmak ve uluslararası ağlara dahil olmak için hemen başvurun." ifadesini kullandı.
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Kacır, sosyal medya hesabından Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı'na ilişkin paylaşım yaptı.
Girişimcileri, çağrıya başvurmaya davet eden Kacır, "Girişimlerinizle dünyaya açılmanın tam zamanı. Milli Teknoloji Hamlesi girişimlerini küresel sahneye taşıyoruz. Lizbon, Helsinki, Las Vegas ve Doha'da düzenlenecek küresel girişimcilik ve teknoloji etkinliklerinde yer almak, girişiminizi dünyaya tanıtmak ve uluslararası ağlara dahil olmak için hemen başvurun." dedi.
Kacır'ın paylaşımında yer verilen bilgilere göre, çağrıyla, girişimlerin global sahnede tanıtılması sağlanacak. Bu kapsamda, yatırımcılarla birebir görüşme yapma, yeni müşteri kazanma, tedarikçilerle tanışma, yeni işbirlikleri kurma ve teknolojideki en son trendlerle buluşma fırsatı yakalanacak.
Çağrıya başvurular, 1 Temmuz Salı günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.
Ayrıntılı bilgi ve başvuru formuna, "yatirimadestek.gov.tr/kge2025" adresinden ulaşılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.