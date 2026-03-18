Teknoloji

TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'nin başvuru süresi 1 Nisan'a uzatıldı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'nin başvuru süresinin 1 Nisan'a uzatıldığını duyurdu.

Doğukan Gürel  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'nin başvuru süresi 1 Nisan'a uzatıldı

Ankara

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü, fen ve mühendislik bilimleri, sağlık ve yaşam bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler ile temel bilimler olmak üzere 4 ana kategoride yürütülen bilimsel hakem değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren tez sahiplerine veriliyor.

Ödül programına başvurular, gelen yoğun talep üzerine 1 Nisan'a uzatıldı.

Bilimsel değerlendirme süreçlerinin ardından Akademi Konseyi kararıyla 2026 yılı için birinci olan tez sahibine 200 bin lira, ikinciye 150 bin lira ve üçüncüye 100 bin lira ödül verilecek.

Başvurular bireysel olarak yapılabildiği gibi TÜBA üyeleri ile YÖK, TÜBİTAK, TÜSEB ve üniversite rektörlükleri tarafından önerme yoluyla kurumsal olarak da gerçekleştirilebilecek.

Dijital ortamda "www.bilimodulleri.tuba.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak başvurularda, tezlerin 2024 veya 2025 yıllarında savunması tamamlanmış ve Türkiye'de üretilmiş olması şartı aranıyor.

Ödüle, teknoloji ve tasarım, yapay zeka, makine öğrenmesi, otonom sistemler, robotik ve mekatronik sistemler, modelleme ve simülasyon teknolojileri, enerji, hibrit ve elektrikli araç teknolojileri, hava, uzay ve insansız sualtı sistemleri, bilgi ve iletişim teknolojileri, siber güvenlik ve kriptoloji, eğitim, sağlık, tarım ve ekoloji teknolojileri ile biyoteknoloji alanlarının yanı sıra Milli Teknoloji Hamlesi'nin uluslararası ilişkiler, kalkınma politikaları, eğitim yaklaşımları ve güvenlik politikaları başlıklarını içeren doktora tezlerinin yazarları başvurabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Akademi Konseyinin kararıyla bilim tarihine yönelik özgün çalışmaları teşvik etmek üzere bu yıl ilk kez "Fuat Sezgin Bilim Tarihi Doktora Ödülü" verileceği bilgisini paylaştı.

TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'nin Türkiye'nin bilim ve teknoloji vizyonuna doğrudan katkı sunan nitelikli doktora çalışmalarını görünür kıldığını belirten Şeker, genç araştırmacıların Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda ortaya koyacakları çalışmaların, Türkiye'nin akademik ve teknolojik kapasitesini daha da güçlendireceğini kaydetti. ​​​​​​​

TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'nin başvuru süresi 1 Nisan'a uzatıldı

TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'nin başvuru süresi 1 Nisan'a uzatıldı

