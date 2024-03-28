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Teknoloji

TRT Belgesel'de, "Gökbey" ve "Osmangazi Köprüsü"nün hikayesi yayınlanacak

Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji ürünlerini ekrana taşıyan "Oyunbozan" belgeselinin "Gökbey" bölümü izleyiciyle buluşacak.

Ömer Mirza Şeker  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
TRT Belgesel'de, "Gökbey" ve "Osmangazi Köprüsü"nün hikayesi yayınlanacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yapımcılığını Hilal Yumuk'un, yönetmenliğini Ömer Çörten'in üstlendiği belgesel serisinin dördüncü bölümü bugün 20.30'da TRT Belgesel'de yayınlanacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumların genel maksat helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla 2013'te başlatılan "Özgün Helikopter Programı" kapsamında üretilen "Gökbey", ilk uçuşunu 6 Eylül 2018'de gerçekleştirmişti.

Helikopterin, maksimum irtifalarda yapılan çift motorlu ve tek motorlu test süreçleri ilk kez belgeselde izlenebilecek.

Osmangazi Köprüsü'nün inşa süreci, "Türkiye'nin Dev Yapıları" belgeselinde izlenebilecek

"Türkiye'nin Dev Yapıları" belgeseli, "Osmangazi Köprüsü" bölümüyle yarın 21.00'de ekrana gelecek.

"1915 Çanakkale Köprüsü", "Avrasya Tüneli", "İstanbul Havalimanı" gibi projeleri anlatan "Türkiye'nin Dev Yapıları" belgeselinin yapımcılığını Eyüp Gökhan Özekin, yönetmenliğini ise Özkan Altun üstleniyor.

Belgeselde, grafikler, animasyonlar ve görüntüler eşliğinde Osmangazi Köprüsü'nün teknik aşamaları ve inşa süreçleri anlatılıyor.

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