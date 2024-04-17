"Hürriyete Yazılan Şiir" belgeselinin özel gösterimi yapıldı
İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan "Hürriyete Yazılan Şiir" belgeseli izleyiciyle buluştu.
İstanbul
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile VakıfBank'ın destekleriyle hazırlanan belgeselin basın özel gösterimi, İstiklal şairinin vefat ettiği Mısır Apartmanı'ndaki Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi'nde gerçekleştirildi.
Gösterimin ardından basın mensuplarına açıklama yapan oyuncu Ahmet Yenilmez, dünyada bugün yaşanan sorunların ve çözüm reçetelerinin anlaşılması için belgeselin izlenmesi gerektiğini söyledi.
Mehmet Akif Ersoy'un ve ailesinin verdikleri mücadele nedeniyle çeşitli bedeller ödediğini dile getiren Yenilmez, "Burada, 42 yılımı verdiğim meslek hayatımda bunu Allah bana gösterdiğinden dolayı ve buna evlatlarımın vesile olmasından dolayı hamd ediyorum." dedi.
"Belgelere dayanan her şeyi belgesele taşıyalım istedik"
Belgeselin senaristliğini ve yönetmenliğini Satuk Buğra Yenilmez ile birlikte üstlenen Burak Alp Yenilmez de 4-5 senedir üzerinde çalıştıkları belgeselin çok ince eleyip sık dokudukları bir iş olduğunu kaydetti.
Konuyla ilgili pek çok belgeye rağmen çeşitli tartışmaların halen süregeldiğini ifade eden Yenilmez, "Tamamen belgelere dayanan, resmi olan her şeyi belgesele taşıyalım istedik." şeklinde konuştu.
Yenilmez, toplumda Mehmet Akif Ersoy ile ilgili pek çok şeyin az bilindiğini, belgesel sayesinde müziğiyle, sesiyle ve aksiyonuyla ortaokul öğrencisinin de 50-55 yaşında bir insanın da ilgiyle izleyebileceği bir iş ortaya çıkarmaya çalıştıklarını anlattı.
Son yıllarda en çok içine sinen, yaparken heyecan duyduğu iş olduğunu vurgulayan Yenilmez, "Çok mutluyum, bir an önce seyircilerle buluşmasını bekliyorum." ifadesini kullandı.
"En önemli konuları ele almaya çalıştık"
Filmin 108 dakika olduğu, YouTube'da birer hafta arayla üçer bölüm halinde yayınlamayı planladıkları bilgisini veren Yenilmez, "Sultan 2. Abdülhamid'in tahttan indirilişinden başlayan belgesel, Balkan Savaşları, Trablusgarp Savaşı, 1. Dünya Savaşı, Cumhuriyetin kuruluşu ve Mehmet Akif Ersoy'un Mısır Apartmanı'nda son nefesini vermesine kadarki süreci kapsıyor. Bütün bunları 108 dakikaya sığdırmak çok güç ama elimizden geldiğince en önemli konuları ele almaya çalıştık." değerlendirmesini yaptı.
Yaklaşık 4 yıllık araştırmalar sonucunda ortaya çıkan Hürriyete Yazılan Şiir-Mehmet Akif Ersoy belgeselinin yapımcılığını Yenilmez Sanat Merkezi üstleniyor.
Satuk Buğra Yenilmez ve Burak Alp Yenilmez kardeşlerin senaryosuna ve yönetmenliğine imza attığı drama belgesel tarzındaki belgesel filmin YouTube'da yayınlanması, ayrıca yurt içi ve yurt dışında da gösterimler yapılması planlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.