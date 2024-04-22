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Kültür

"Milli Mutabakat Metnimiz: İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" sergisi İstanbul'da açıldı

İstanbul Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen "Milli Mutabakat Metnimiz: İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" adlı sergi, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Sergi Alanı'nda açıldı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
"Milli Mutabakat Metnimiz: İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" sergisi İstanbul'da açıldı

Istanbul

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, İstiklal Marşı'nın anlam ve önemine uygun şekilde hazırlanan sergide yer alan çalışmalar aslına uygun olarak enstitü atölyelerinde üretildi.

Sergide orijinal belge ve dokümanlarla, enstitü atölyelerinde yeniden üretimi yapılan çalışmalar bir arada yer aldı.

Orijinal beste kapaklarının ipek üzerine yeniden tıpkıbasımları yapıldı, el işlemeleriyle her biri numaralandırılan mendiller özel kutulara konuldu.

Mehmet Akif Ersoy'un hastanede giydiği Mısır işi geceliği yeniden üretildi. Hat, tezhip atölyesinde İstiklal Marşı'nın ilk orijinal metni yeniden yazıldı ve çalışıldı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı etkinliği olarak hazırlanan sergi, ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TBMM'de, daha sonra bu yıl mart ayında Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde, nisan başında da Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda meraklılarıyla buluşmuştu.

İstiklal Marşı'nın anlamını ve Milli şairin vatan sevgisiyle yazılmış dizelerini ziyaretçilere bir kez daha hatırlatmanın amaçlandığı sergi, farklı illerde sergilenmeye devam edecek.

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