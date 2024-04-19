Dolar
32.58
Euro
34.72
Altın
2,397.62
ETH/USDT
3,066.40
BTC/USDT
63,827.00
BIST 100
9,693.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Mardin ve Diyarbakır belediye meclislerindeki iddialarla ilgili mülkiye müfettişleri görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye meclislerinin açılışında "İstiklal Marşı'nın okutulmadığına" ve "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Mardin ve Diyarbakır belediye meclislerindeki iddialarla ilgili mülkiye müfettişleri görevlendirildi

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı'nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kütahya'da eğitimlerini tamamlayan sözleşmeli erler yemin etti
Mardin ve Diyarbakır belediye meclislerindeki iddialarla ilgili mülkiye müfettişleri görevlendirildi
Büyükçekmece'de kayan İETT otobüsü kara yolunu kapattı
İzmir'deki depremde yıkılan Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin davada karar
Bakan Yumaklı'nın katılımıyla Antalya'da orman yangını tatbikatı yapıldı

Benzer haberler

Mardin ve Diyarbakır belediye meclislerindeki iddialarla ilgili mülkiye müfettişleri görevlendirildi

Mardin ve Diyarbakır belediye meclislerindeki iddialarla ilgili mülkiye müfettişleri görevlendirildi

İstanbul'da "Sibergöz-31" operasyonunda yakalanan 18 zanlı adliyede

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: 40 adet daha HÜRKUŞ-B tedariki için bugün sözleşmemizi imzalıyoruz

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2023 yılında terörle mücadelede İHA, SİHA ve İKU'larımız 51 bin 876 saat uçuş gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2023 yılında terörle mücadelede İHA, SİHA ve İKU'larımız 51 bin 876 saat uçuş gerçekleştirdi
"Mahzen-28" operasyonlarında yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan 41 kişi yakalandı

"Mahzen-28" operasyonlarında yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan 41 kişi yakalandı
Bayram tatilinde en çok kaza İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa'da meydana geldi

Bayram tatilinde en çok kaza İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa'da meydana geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet