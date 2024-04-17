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Kültür

İzmit Körfezi'ndeki denizatlarının yaşamı belgesel oluyor

Dünyada ve Türkiye'deki denizlerde koruma altında bulunan denizatlarının yaşamı, İzmit Körfezi'nde çekilen belgeselle anlatılacak.

Şengül Azbay  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
İzmit Körfezi'ndeki denizatlarının yaşamı belgesel oluyor Fotoğraf: Tahsin Ceylan/AA

Kocaeli

Sualtı Belgesel Yapımcısı ve Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi işbirliğiyle başlatılan projede, İzmit Körfezi'ndeki dalışlarda dış görünüşü itibarıyla insanların ilgisini çeken, koruma altındaki türlerden denizatlarının yaşamı görüntülendi.

Ceylan ve ekibinin yaklaşık 3 ay süren çekimlerine, İzmit Körfezi'ndeki Değirmendere Su Altı Topluluğu, Karamürsel Su Altı Sporları Derneği, Vatoz Diving Centre ile Sahil Güvenlik Komutanlığı da destek verdi.

Görüntüleme çalışmalarına dalış eğitmeni Murat Kulakaç, sualtı görüntüleme uzmanları Mehtap Akbaş Çiftci ve İlker Acar'ın da eşlik ettiği projede, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listeye aldığı denizatlarının yaşamları izleyiciye ulaştırılacak.

"Dilerim ki gelecek nesillere onları aktarabilme şansımız olur"

Sualtı Belgesel Yapımcısı ve Görüntü Yönetmeni Ceylan, AA muhabirine, kıyı habitatlarının önemli türlerinden denizatları popülasyonunun geniş alanda dağılım göstermesine karşın tüm dünyada tehlike altında olduğunu, özellikle Asya ülkelerinde ticari değeri oldukça yüksek olan bu türün, hedef dışı avcılık ve habitatlarının tahribi nedeniyle büyük yaralar aldığını anlattı.

Son yıllarda korunmak, beslenmek ve üremek için İzmit Körfezi'ni seçerek sığ suları yuva edinen denizatlarının, alg ve deniz çayırları arasında, yani doğal habitatlarında yaşama tutunmaya çalıştığını belirten Ceylan, bu canlılardaki üstün kamuflaj yeteneğinin avcılardan korunmalarına kolaylık sağladığını söyledi.

Ceylan, dünyada koruma altındaki denizatlarının İzmit Körfezi'nin biyoçeşitliliğinde de çok büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Denizatlarının yaşamlarının bütün döngülerini görüntüleme şansı yakaladık." dedi.

Denizatlarının şu anda ülke kara sularında sadece Karadeniz ve İzmit Körfezi'nde görülebildiğini aktaran Ceylan, denizatlarının denizlerin biyoçeşitliliği açısından çok özel öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Ceylan, "Biliyorsunuz erkekleri taşıyıcı ve baba rolü oldukça önemli. O yüzden denizatlarının yaşamını görüntülemek ayrı bir öneme sahip. İzmit Körfezi'nde özellikle su pireleriyle besleniyorlar ve onların da burada yoğun olması nedeniyle besine geliyorlar. Dilerim ki, gelecek nesillere onları aktarabilme şansımız olur." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem de İzmit Körfezi'nde bulunan türlerin korunmasına özel önem verdiklerini dile getirdi.

Deniz çayırları, pinalar ve mercanların devamında gündemlerine denizatlarını aldıklarını bildiren Önem, şunları kaydetti:

"Bütün dünyada koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan denizatlarının korunması ve tanınması amacıyla yaşamlarını belgesel film olarak hazırladık. Tahsin Ceylan ve ekibi tarafından hazırlanan belgesel film ise yakında yayında olacak."

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