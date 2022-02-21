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Teknoloji

Togg'dan Gemlik tesisindeki çalışmalara ilişkin yeni paylaşım

Togg'un resmi Twitter hesabından Gemlik'teki üretim tesisindeki çalışmalarda gelinen son aşamaya ilişkin bir video paylaşıldı.

Abdulselam Durdak   | 21.02.2022
Togg'dan Gemlik tesisindeki çalışmalara ilişkin yeni paylaşım

İstanbul

Paylaşımda, "Gemlik tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda hız kesmeden ilerliyor." ifadesine yer verildi.

"#YeniLigGemlik", "#Togg" etiketleriyle paylaşılan videoda, şu ifadeler yer aldı:

"Boya Binası: Yüzde 88’i bitirildi. Boya tankları ve fırınlarının kurulumları tamamlandı. 19 bin 416 metre elektrik kablosu döşendi. 21 bin 789 metre boru hattı döşendi.

Gövde Binası: Yüzde 76’sı bitirildi. Üretim hattı robotlarının yerleştirilmesine başlandı. 8 bin 893 metre elektrik kablosu döşendi. 37 bin 453 metre boru hattı döşendi.

Montaj Binası: Yüzde 79’u bitirildi. Üretim hattı robotlarının yerleştirilmesine başlandı. 12 bin 832 metre elektrik kablosu döşendi. 27 bin 386 metre boru hattı döşendi."

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