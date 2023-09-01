Togg ağustosta 1965 adet T10X'i kullanıcılarıyla buluşturdu
İstanbul
Togg, ağustos ayında 1965 adet T10X'i kullanıcılarıyla buluşturdu.
Togg'un X sosyal medya platformu hesabından "Ağustos ayında 1965 adet T10X’i kullanıcılarımızla buluşturarak yeni bir rekora daha imza attık. Böylece teslimata başladığımız mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedini bir ayda geçtik." paylaşımında bulunuldu.
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Gördüklerinizden fazlası var demiştik 😎— Togg (@Togg2022) September 1, 2023
Ağustos ayında 1.965 adet #T10X’i kullanıcılarımızla buluşturarak yeni bir rekora daha imza attık.
Böylece teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedini bir ayda geçtik.
<🧿>#Toggether#Togg pic.twitter.com/8R9xc4XV1m