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Teknoloji

Togg ağustosta 1965 adet T10X'i kullanıcılarıyla buluşturdu

Furkan Gençoğlu  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Togg ağustosta 1965 adet T10X'i kullanıcılarıyla buluşturdu

İstanbul

Togg, ağustos ayında 1965 adet T10X'i kullanıcılarıyla buluşturdu.

Togg'un X sosyal medya platformu hesabından "Ağustos ayında 1965 adet T10X’i kullanıcılarımızla buluşturarak yeni bir rekora daha imza attık. Böylece teslimata başladığımız mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedini bir ayda geçtik." paylaşımında bulunuldu.

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