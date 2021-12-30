Dolar
13.14
Euro
14.88
Altın
1,816.83
ETH/USDT
3,746.60
BTC/USDT
47,500.00
BIST 100
1,863.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Tesla, güvenlik sorunları nedeniyle 475 binden fazla aracını geri çağırdı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, "Model 3" ve "Model S" araçlarında kaza riskini artırabilecek kusurlar nedeniyle 475 binden fazla aracını geri çağırdı.

Dilara Zengin Okay   | 30.12.2021
Tesla, güvenlik sorunları nedeniyle 475 binden fazla aracını geri çağırdı

Washington

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, Tesla'nın güvenlik sorunları nedeniyle 475 binden fazla aracını geri çağırdığı bildirildi.

Geri görüş kameralarındaki kusur nedeniyle 2017-2020 yılları arasında üretilen 356 bin 309 adet Model 3 aracı ile ön kaput mandalına ilişkin sorunlar nedeniyle 2014-2021 arasında üretilen 119 bin 9 adet Model S aracın geri çağırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Tesla'nın söz konusu kusurlara ilişkin 2 bin 301 garanti kapsamında işlem talebi ve 601 saha raporu aldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aliağa Petkimspor'da 6'sı oyuncu 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
İtalya, 126 bin 888 vakayla Kovid-19 salgınında zirveyi gördü
Türkiye'de 39 bin 681 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 139 kişi hayatını kaybetti
İsrail’de son ayların en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Kovid-19'un ortaya çıktığı Vuhan, Çin'in salgınla mücadele stratejisini şekillendirdi

Benzer haberler

Tesla, güvenlik sorunları nedeniyle 475 binden fazla aracını geri çağırdı

Tesla, güvenlik sorunları nedeniyle 475 binden fazla aracını geri çağırdı