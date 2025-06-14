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Teknoloji

Tekirdağ'da meslek liseli öğrenciler elektrikli kamyonet tasarladı

Tekirdağ'da Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle "elektrikli kamyonet" geliştirdi.

Bünyamin Polat  | 14.06.2025 - Güncelleme : 14.06.2025
Tekirdağ'da meslek liseli öğrenciler elektrikli kamyonet tasarladı Fotoğraf: Bünyamin Polat/AA

Tekirdağ

Okulun atölyesinde tamamen yerli imkanlarla tasarlanan 430 kilogram ağırlığındaki kamyonet, tek şarjla 100 ila 120 kilometre menzil kat edebiliyor.

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Yaklaşık 20 ay süren çalışmada 6 öğretmen ve 6 öğrenci görev aldı.

Elektrik-Elektronik Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Fuat Özbay, AA muhabirine, projenin başlangıç aşamasında 13 dönümlük okul bahçesinde nöbet tutan öğretmenler için scooter üretme fikriyle yola çıktıklarını söyledi.

Özbay, zamanla fikrin geliştiğini belirterek, "Ekip büyüdükçe ve heyecanımız arttıkça hedefimiz elektrikli kamyonete dönüştü. Bu süreçte ahilik kültürü ve Milli Eğitim Bakanlığının Maarif Modeli bize ilham verdi." dedi.

Makine Öğretmeni Gökhan Mersin de aracın tasarım ve üretim sürecinin tamamen okul bünyesinde gerçekleştirildiğini anlattı.

Aracın şasesini örme olarak tasarladıklarını ve cam elyafla kapladıklarını aktaran Mersin, "Kaporta kalıplarını köpükten hazırlayıp cam elyaf ve reçineyle güçlendirdik. Ardından montaj ve boyama işlemlerini tamamladık." bilgisini paylaştı.

Elektrik-Elektronik Öğretmeni Gökhan Sevindik ise kamyonetin 72 volt 105 amper lityum fosfat bataryayla çalıştığını belirtti.

Aracın saatte 50 kilometre hıza ulaşabildiğini bildiren Sevindik, "Araçta sinyal ve fren lambaları, geri vites lambası, geri görüş kamerası, bluetooth destekli pil takip sistemi ve multimedya ekranı gibi özellikler bulunuyor." diye konuştu.

Projede görev alan 12. sınıf öğrencisi Yiğit Kırıcı da hayallerini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Okul Müdürü Bekir Behçet Yazıcıoğlu ise projenin öğrencilerin teknik becerilerini sergilemeleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

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