SYS Grup entegre savunma çözümlerini Suudi Arabistan'da sergiliyor
Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), bünyesindeki CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS'in kabiliyetleriyle oluşturduğu entegre savunma çözümlerini Suudi Arabistan'daki World Defense Show (WDS) 2026 fuarında tanıtıyor.
İstanbul
Şirketten yapılan açıklamaya göre, SYS Grup, güvenlik çözümleriyle dünyanın farklı bölgelerinde değişen savunma ihtiyaçlarına çözümler sunmayı sürdürüyor.
SYS Grup, bünyesindeki şirketlerin kabiliyetleriyle oluşturduğu entegre savunma çözümleriyle Suudi Arabistan'daki WDS 2026 etkinliğinde yer alıyor. Grup bünyesindeki CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS işbirliği, hafif silahlardan orta kalibre toplara, deniz platformlarından kara araçlarına kadar geniş bir yelpazede uçtan uca savunma çözümleri sunuyor.
Kinetik İHA karşı tedbir (C-UAS) sistemleri ile meskun mahal çatışmaları ve çok maksatlı görevlerde tercih edilen VENOM LR ile donatılmış TRAKON 30 uzaktan kumandalı silah sistemi (UKSS), SYS Grup'un birleşik ekosistem sunduğu en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.
Grup bünyesinde yer alan Birleşik Krallık merkezli AEI Systems tarafından geliştirilen ve düşük geri tepmeli yapısıyla sınıfında öne çıkan 30x113 mm VENOM LR, FNSS tarafından üretilen Pars Alpha 8x8 platformu üzerinde, ÇAKA 30 ATO UKSS entegrasyonu ile sergilendi.
UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON 30 UKSS ise orta kalibre topların yüksek ateş gücünü yapay zeka tabanlı yazılım ve hassas stabilize sistemlerle birleştirerek, fuarın teknoloji odağındaki sistemleri arasında yer aldı. Tekerlekli/paletli zırhlı araçlardan deniz platformlarına kadar geniş bir yelpazede görev yapabilen TRAKON 30, hareket halindeki platformlarda dahi yüksek ilk atımda vuruş oranıyla öne çıkıyor. TRAKON 30, AEI Systems'in düşük geri tepmeli VENOM LR topuyla birleştiğinde İHA ve dron sürülerine karşı maliyet etkin ve yüksek imha gücüne sahip bir çözüm sunuyor.
"Yeni işbirliklerine kapı araladık"
Geçen yıllarda Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri için gerçekleştirilen 12.7x99 mm ağır makineli tüfek tedarik süreçlerinde tüm testleri başarıyla tamamlayan CANiK, Suudi Arabistan Krallığı'nın onaylı tedarikçisi konumuna yükselmişti. WDS 2026, bu işbirliğinin yeni nesil sistemlerle bir üst seviyeye taşınması açısından önem taşıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup Üst Yöneticisi (CEO) Cahit Utku Aral, ihracatın SYS Grup ve CANiK için yalnızca bir ticari faaliyet değil, stratejik bir büyüme alanı olduğunu belirterek, küresel ölçekte en üst ligde yer almanın verdiği motivasyonla emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.
Orta Doğu bölgesinin hızlı değişen güvenlik dinamikleriyle birlikte muharebede kendini kanıtlamış, güvenilir ve sürdürülebilir sistemlere ihtiyaç duyduğunu aktaran Aral, "Biz de bu ihtiyaca yalnızca katalog çözümleriyle değil, sahada performansı ispatlanmış sistemlerle yanıt veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Aral, AEI Systems ile birlikte yıllık 400 adedin üzerinde orta kalibre top üretim kapasitesine ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu kapasite ve entegrasyon yetkinliğimiz sayesinde, bu segmentte dünya genelinde fark yaratan bir konuma ulaştık. WDS 2026, bu vizyonumuzu bölgedeki stratejik ortaklarımızla paylaşmak adına en kıymetli platform. Fuar boyunca ürünlerimize gösterilen ilgi sonucunda yeni işbirliklerine kapı araladık. SYS Grup olarak bugüne kadar olduğu gibi bize güvenen ihtiyaç makamlarına, kuvvetlere en iyisini sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."