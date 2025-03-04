Dolar
36.45
Euro
38.43
Altın
2,924.24
ETH/USDT
2,075.00
BTC/USDT
82,901.00
BIST 100
9,920.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

SpaceX'in Starship roketinin 8'inci deneme uçuşu iptal oldu

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Starship roketinin 8'inci deneme uçuşu, geri sayım sırasında iptal edildi.

Emirhan Demir, Salih Okuroğlu  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
SpaceX'in Starship roketinin 8'inci deneme uçuşu iptal oldu

Ankara

SpaceX firmasının internet sitesinde, Starship roketinin 8'inci deneme uçuşu canlı yayınlandı.

ABD'nin Texas eyaletindeki Starbase tesisinden havalanması planlanan "Starship" roketinin 8'inci deneme uçuşu, açıklanmayan sorunlar nedeniyle fırlatılışa 40 saniye kala iptal edildi.

Bir sonraki test uçuşu için net bir tarih verilmezken Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test uçuşunun "bir iki gün içinde yeniden denenebileceğini" belirtti.

Firmanın internet sitesinden yapılan açıklamada da Starship ekibinin bir sonraki test uçuşu için hazırlandığı kaydedildi.

Starship roketi 7'nci test uçuşunda parçalanmıştı

SpaceX firması, Starship roketinin kabiliyetlerinin test edilmesi için 16 Ocak'ta yapılan 7'nci test uçuşu esnasında, kalkıştan kısa süre sonra uzay aracıyla bağlantının kesildiğini ve roketin üst kademesinin parçalandığını açıklamıştı.

Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk belirlemelere göre, gemi motoru yangın duvarının üzerindeki boşlukta, havalandırma kapasitesini aşan bir basınç oluşturacak kadar büyük bir oksijen/yakıt kaçağı vardı." ifadesini kullanmıştı.

Starship roketinde yangın söndürme sistemi de dahil olmak üzere, bazı değişiklikler yapılacağını belirten Musk, mevcut durumun, bir sonraki fırlatışın şubat ayını geçmeyeceğini gösterdiğini kaydetmişti.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) başarısız test uçuşuna yönelik soruşturma başlatmış ancak Starship'in 8'inci test uçuşuna onay vermişti.

SpaceX, Starship'i insanlı Ay ve Mars seferlerinde kullanmayı amaçlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç'i kabul etti
Şanlıurfa'da kaza yapan ekip aracındaki 6 polis yaralandı
Azerbaycan'da "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" paneli düzenlendi
Suriye'den gelen toz bulutu Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da 3 gün etkili olacak

Benzer haberler

SpaceX'in Starship roketinin 8'inci deneme uçuşu iptal oldu

SpaceX'in Starship roketinin 8'inci deneme uçuşu iptal oldu

ABD'de DOGE'nin başındaki Musk, sahibi olduğu Tesla'nın mağazaları önünde protesto edildi

Elon Musk 14'üncü kez baba oldu

ABD'de yargıç, Musk'ın başında olduğu DOGE çalışanlarından ifade istedi

ABD'de yargıç, Musk'ın başında olduğu DOGE çalışanlarından ifade istedi
ABD'li milyarder Musk, Trump'ın ilk kabine toplantısına katıldı

ABD'li milyarder Musk, Trump'ın ilk kabine toplantısına katıldı
THY'den grev nedeniyle sefer iptalleri

THY'den grev nedeniyle sefer iptalleri
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet