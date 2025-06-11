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Teknoloji

Tesla'nın "robotaxi" hizmeti 22 Haziran'da başlayabilir

Tesla ve SpaceX'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, sürücüsüz "robotaxi" hizmetini 22 Haziran'da "geçici olarak" başlatmayı planladıklarını bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Tesla'nın "robotaxi" hizmeti 22 Haziran'da başlayabilir

Ankara

Musk, X hesabından yaptığı açıklamada, sürücüsüz taksi hizmeti sunan "robotaxi" projesini 22 Haziran'da Texas eyaletinin Austin kentinde başlatmayı hedeflediklerini belirtti.

Hizmeti "geçici" olarak nitelendiren Musk, Tesla'nın "güvenlik konusunda aşırı paranoyak davranması" nedeniyle tarihin değişebileceğini kaydetti.

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ABD basınında yatırımcılar, Wall Street analistleri ve otomobil severlerin sürücüsüz hizmetin piyasaya sürülmesini merakla beklediği aktarıldı.

Musk geçen ay CNBC'ye yaptığı açıklamada, taksilerin başta uzaktan izleneceğini ve şehrin en güvenli olduğu düşünülen belirli bölgelerinde "coğrafi olarak sınırlandırılacağını" söylemişti.

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