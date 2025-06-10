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Dünya

ABD'de Biden döneminde, Elon Musk'ı ziyarete gelen yabancıların takip ettirildiği iddiası

ABD'de önceki Başkan Joe Biden döneminde bazı hükümet kurumlarının, milyarder iş insanı Elon Musk'ı yurt dışından ziyarete gelen yabancı uyrukluları takip ettirdiği iddia edildi.

Mücahit Oktay  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
ABD'de Biden döneminde, Elon Musk'ı ziyarete gelen yabancıların takip ettirildiği iddiası

New York

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, eski ABD Başkanı Biden döneminde, İç Güvenlik Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, Musk'a ait işyerlerini ziyaret eden yabancı uyrukluları, "bazı konulardaki endişelerin artması" üzerine takip ettirdi.

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Konuya yakın kaynaklar, 2022 ve 2023'te Doğu Avrupa ve diğer ülkelerden, teknoloji milyarderi Musk'ı ziyaret eden ve "onu etkilemeye çalışmış olma ihtimali bulunan" kişilere yönelik "soruşturma yürütüldüğünü" öne sürdü.

Gazeteye konuşan iki ayrı kaynak, söz konusu soruşturmada ilgili kişileri suçlayacak kadar detaya ulaşılamadığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dahil, çeşitli kurumlardaki yetkililerin bu konuda bilgilendirildiğini kaydetti.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'tan önceki dönemde yapılan soruşturmanın, "Musk'ın etrafındaki yabancı uyrukluların sayısının çokluğundan kaynaklanan endişelere odaklandığı" ifade edildi.

Yaklaşık iki hafta öncesine kadar Trump'ın danışmanlığını yürüten milyarder iş insanının ABD hükümeti ile kritik öneme sahip ortak yatırımları bulunuyor.

NASA, uzay uçuşlarını Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX'in roketleriyle gerçekleştirirken Savunma Bakanlığı (Pentagon) da hassas uydularını fırlatmak için büyük oranda aynı şirketle çalışıyor.

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