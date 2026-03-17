Dolar
44.18
Euro
51.03
Altın
5,002.76
ETH/USDT
2,338.30
BTC/USDT
74,578.00
BIST 100
13,217.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatlarının Ramazan Bayramını kutladı.
logo
Kültür

Elon Musk'un annesi Dr. Maye Musk, İstanbul'da okurlarıyla buluştu

SpaceX, Tesla, Starlink ve X'in sahibi iş insanı Elon Musk'ın annesi, model ve diyetisyen Dr. Maye Musk, İstanbul'da okurlarla buluştu.

Asya Setinay Karagül  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
İstanbul

D&R Kanyon'da gerçekleştirilen etkinlikte Maye Musk, Türkçeye çevrilen ve Destek Yayınları'ndan çıkan "Bir Kadın Plan Yaparsa" kitabı kapsamında bir söyleşi gerçekleştirdi.

Musk, asıl zenginliğin sağlık olduğunu belirterek, "Hayatımda iki kez obezite sorunu yaşadım. Bu yüzden şimdi kilomu sağlıklı bir seviyede tutmaya çalışıyorum. Bu sadece sağlık için değil, aynı zamanda ekonomik olduğu için de önemli. Farklı bedenlere kıyafetler almak zorunda kalmıyorsunuz." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hayatında yaşadığı zorlukları kitabında anlattığını ifade eden yazar, kadınlara dertlerini ve yaşadıkları zorlukları aileleriyle ve arkadaşlarıyla paylaşmaları tavsiyesinde bulundu.

Musk, okurlarının yüzde 20'sinin erkek olduğunu ve kitabın herkesin hayatında etkili olabileceğini belirtti.

Babasının kendisine verdiği "Mutlaka bir mesleğin olsun" öğüdünü paylaşan Maye Musk, genç kadınların kariyerlerine odaklanması gerektiğinin altını çizdi. Musk, "Sevdiğiniz ve geçiminizi sağlayabileceğiniz bir işi takip edin. Farklı diller öğrenmek dünyayı anlamak için önemli." diye konuştu.

Konuşmasında yeni çıkacak kitabının duyurusunu yapan Musk, kitabın adının "Zamansız: Her Yaşta Dirayetli Olmak ve Yeniden Keşfetme Sanatı" olacağı bilgisini verdi.

Musk'ın yeni kitabının eylül ayında ABD ile eş zamanlı Türkiye'de okurlarla buluşması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet