SpaceX, Falcon 9 roketiyle 49 uyduyu daha uzaya taşıyarak yörüngeye yerleştirdi
ABD'li havacılık şirketi SpaceX, 49 Starlink uydusunu uzaya taşıyan iki aşamalı Falcon 9 roketinin görevini başarıyla gerçekleştirdikten sonra Florida açıklarındaki Atlantik Okyanusu'na iniş yaptığını duyurdu.
New York
SpaceX'in Twitter hesabından, roketin ilk aşamasının fırlatmadan 9 dakika sonra Florida kıyılarında Atlantik Okyanusu'nda konuşlanmış SpaceX drone gemisine temas ettiği anların görüntüsü paylaşıldı.
Falcon 9'un ikinci aşamasının hedefine doğru ilerleyerek, 49 uyduyu fırlatmadan yaklaşık 15 dakika sonra yörüngeye yerleştirdiği bilgisi de daha sonra teyit edildi.
Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/HxtyPBsvYp— SpaceX (@SpaceX) January 19, 2022
Bu görev sonucunda Falcon 9 roketi, 10. defa başarılı şekilde fırlatılmış ve yere iniş yapmış oldu.
Türk gençlerinin geliştirdiği ve 2019 TEKNOFEST yarışması model uydu alanında 1. olan "Grizu-263A" isimli mini uydu da "Türkiye'nin ilk cep uydusu" olarak Falcon 9 roketiyle 13 Ocak'ta uzaya fırlatılmıştı.
Son görevle birlikte Starlink projesine ait uydu sayısını 2 binin üzerine çıkaran SpaceX, toplamda 12 bin uydu fırlatma iznine sahip.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.