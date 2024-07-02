Dolar
32.65
Euro
35.05
Altın
2,328.62
ETH/USDT
3,453.20
BTC/USDT
62,924.00
BIST 100
10,417.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Rusya yeni yörünge istasyonu için ilk modülü 2027’de fırlatmayı planlıyor

Rusya’nın, yörüngedeki yeni yörünge istasyonu için ilk modülü 2027’de fırlatmayı planladığı bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Rusya yeni yörünge istasyonu için ilk modülü 2027’de fırlatmayı planlıyor

Moskova

Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın yeni yörünge istasyonunun kurulumuna ilişkin takvimin onaylandığı belirtildi.

İstasyon kurulumunun 2027’de bilim ve enerji modülünün hizmete girmesiyle başlayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, 2030’a kadar yörüngeye fırlatılacak dört modül ile istasyon çekirdeğinin oluşturulmasının planlandığı ifade edildi.

Açıklamada, 2031 ila 2033 yıllarında ise istasyonun iki adet modülün eklenmesiyle genişletileceği kaydedildi.

Rusya halihazırda faaliyet gösteren ancak kullanım ömrünün sonuna yaklaşılan Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUI) 2028’de ayrılmayı planlıyor.

Roscosmos Genel Müdürü Yuriy Borisov, 2022’de yaptığı açıklamada, Rusya’nın kendine ait bir yörünge istasyonu kuracağını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mardin'de yakalanan PKK/KCK'nın sözde İsveç kadın yapılanması sorumlusu Baransson sınır dışı edildi
Konya'da köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: UCM'ye İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin yeni deliller sunduk
Emine Erdoğan: Aile, güçlü yarınların, barış ve huzur dolu bir dünyanın teminatıdır
Hatay'da sahipsiz köpekten kaçarken düşen genç yaralandı

Benzer haberler

Rusya'da Twitch'e 1 milyon ruble para cezası verildi

Rusya'da Twitch'e 1 milyon ruble para cezası verildi

Rusya yeni yörünge istasyonu için ilk modülü 2027’de fırlatmayı planlıyor

Karasal hizmetin zor olduğu köy okulları Türksat ile dünyaya bağlanıyor

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia: İstanbul'da 2022'de Ukrayna krizi çözüme çok yakındı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia: İstanbul'da 2022'de Ukrayna krizi çözüme çok yakındı
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia: ABD'nin Gazze kararı, süreci sabote etmek için kullanılıyor

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia: ABD'nin Gazze kararı, süreci sabote etmek için kullanılıyor
Rusya, Türkiye'den 38,2 milyon adet yumurta ithal etti

Rusya, Türkiye'den 38,2 milyon adet yumurta ithal etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet