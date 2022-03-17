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Teknoloji

Oyuncak üreticisi, Ay yüzeyini keşfedecek mini robotu tanıttı

Japon oyuncak üreticisi Tomy, Ay yüzeyini keşfetmek üzere üretilen mini robotu tanıttı.

Ahmet Furkan Mercan   | 17.03.2022
Oyuncak üreticisi, Ay yüzeyini keşfedecek mini robotu tanıttı

Tokyo

8 santimetre çapında ve 250 gram ağırlığında eliptik şekilde dönüşebilen robotun ismi "Sora-Q" olarak açıklandı.

Robot, ön ve arkasına donatılan kameralar sayesinde çektiği fotoğrafları dünyaya aktarabilecek.

Tomy, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Sony dahil diğer ortaklarla robotu 6 yılda imal etti.

Japon firma yetkilisi Haşiba Kenta, "Sora-Q"nun dizaynında, oyuncak imalatındaki boyut ve ağırlık azaltım teknolojisinden faydalanıldığını söyledi.

"Sora-Q"nun, keşif ve sonda kapasitelerini test etmek için gelecek bir yıl içerisinde iki kez Ay'a gönderilmesi planlanıyor.

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