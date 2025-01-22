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Teknoloji

Netflix 2024'ün son çeyreğinde yaklaşık 19 milyon yeni abone kazandı

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı, 2024'ün dördüncü çeyreğinde 18,9 milyon arttı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Netflix 2024'ün son çeyreğinde yaklaşık 19 milyon yeni abone kazandı

New York

Netflix, 2024'ün son çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artışla 10,2 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, 2023'ün aynı döneminde 8,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin net karı da geçen yılın son çeyreğinde 1,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Netflix'in 2023'ün dördüncü çeyreğindeki net karı 938 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Firmanın hisse başına düşen karı ise aynı dönemde 2,11 dolardan 4,27 dolara yükseldi.

Netflix'in abone sayısı, geçen yılın son çeyreğinde 18,9 milyon artarken, bu değer, şirketin bir çeyrekte gördüğü en yüksek abone artışı oldu.

Şirketin dünya genelindeki abone sayısı ise yıllık yüzde 15,9 artışla 301,6 milyona ulaştı.

Netflix ayrıca yatırımlar yapabilmek için abonelerinden zaman zaman daha fazla ödeme yapmalarını isteyeceğini belirterek, bu amaçla bugün ABD, Kanada, Portekiz ve Arjantin'deki çoğu planda fiyatları ayarladığını bildirdi.

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