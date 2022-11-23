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Teknoloji

NASA, iletişimin koptuğu Orion kapsülüyle yeniden temasa geçti

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 16 Kasım'da "Artemis" misyonuyla fırlatılan Orion kapsülüyle yeniden temas kurulduğunu bildirdi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 23.11.2022
NASA, iletişimin koptuğu Orion kapsülüyle yeniden temasa geçti nasa.gov

Ankara

NASA, uzaydan Dünya'ya veri gönderimi için kullanılan "Derin Uzay Ağı" ile Orion kapsülü arasında yeniden yapılandırma işlemi sırasında, kapsül ile bağlantının koptuğunu açıkladı.

NASA, 47 dakikalık iletişim kopukluğunun giderildiğini duyurarak, sinyal kaybının nedeninin araştırılacağını aktardı.

Orion'un, 21 Kasım'da, 128 kilometre ile Ay'ın yörüngesinde yüzeye en yakın konumuna geldiği duyurulmuştu.

Orion kapsülünün Ay'ın yörüngesinde yaklaşık bir hafta kalması ve daha sonra Dünya'ya dönüş yoluna girerek 11 Aralık'ta Pasifik Okyanusu'na inmesi planlanıyor.

NASA astronotlarının, şu an Ay'a iniş aracı bulunmayan Orion kapsülü ile 2024'te Ay'ın etrafında deneme turu gerçekleştirebileceği, 2025'te de SpaceX'in Starship'iyle Ay'a iniş girişiminde bulunulmasının planlandığı kaydediliyor.

SLS-Orion uzay aracının; tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.

NASA, ismini Yunan mitolojisindeki Apollo'nun ikiz kız kardeşinden alan programla, en erken 2025'te astronotların yeniden Ay'a gönderilmesini ve Mars'a insan gönderebilecek daha iddialı ve uzun vadeli yolculuklar için bir Ay kolonisi kurulmasını hedefliyor.

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