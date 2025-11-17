Dolar
Teknoloji

Çinli bilim insanları, Ay'dan gelen kaya ve toprak örneklerinde "demir pası" buldu

Çinli bilim insanları, Ay'ın karanlık yüzüne gönderilen "Çang'ı 6" keşif aracının topladığı kaya ve toprak örneklerinde, göktaşı çarpmasının yol açtığı demir paslanmasının izlerine rastladı.

Emre Aytekin  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
Pekin

Şandong Üniversitesi, Çin Bilimler Akademisi Jeokimya Enstitüsü ve Yünnan Üniversitesinden bilim insanları, sonuçlarını "Science Advances" dergisinde yayımladıkları araştırmada, Çang'ı 6 robotik keşif aracının, Ay'ın Güney Kutbu-Aitken Çanağı'ndan topladığı kaya ve toprak örneklerinde mikro ölçekte hematit (α-Fe2O3) ve magemit kristalleri bulduklarını bildirdi.

Araştırmacılar, söz konusu kristallerinin, dünya üzerinde alışılageldiği gibi demir ile oksijenin etkileşimiyle değil, göktaşlarındaki demir sülfürün çarpma etkisiyle oluşan uçucu oksijen ortamıyla temasıyla oluştuğunu belirtti.

Manyetik etkiye sahip bu kristallerin varlığının Ay'ın bu kutup bölgesindeki manyetik anomalilerin anlaşılmasına da yardımcı olacağına dikkati çeken bilim insanları, Ay çalışmalarına bilimsel temel sağladığını vurguladı.

Çinli bilim insanları, daha önce, Çang'ı 6 keşif aracının topladığı örneklerde Güneş Sistemi dışından geldiği anlaşılan, su ve organik malzemeler bakımından zengin meteorlarda görülen karbon kondrit elementleri keşfetmişti.

Çin, Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplama hedefiyle "Çang'ı 6" keşif aracını 3 Mayıs 2024'te uzaya göndermiş, 2 Haziran 2024'te Ay'ın Güney Kutbu-Aitken Çanağı içindeki Apollo Çanağı'na iniş yapan keşif aracı, topladığı örneklerle 25 Haziran 2024'te Dünya'ya dönmüştü.

Çang'ı 6 göreviyle Çin, Ay'ın karanlık yüzeyinden örnek toplayan ilk ülke olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
