Dolar
18.52
Euro
17.68
Altın
1,616.83
ETH/USDT
1,274.10
BTC/USDT
18,633.00
BIST 100
3,263.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Göle ilçesinde dün meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
logo
Teknoloji

NASA, Ian Kasırgası nedeniyle uzay aracını ve roketi hangarlara çekti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Florida eyaletini vurması beklenen Ian Kasırgası nedeniyle Kennedy Uzay Üssü'ndeki uzay aracını ve fırlatma rampasındaki roketi hangarlara çekti.

Büşra Selvi Öğütcen   | 28.09.2022
NASA, Ian Kasırgası nedeniyle uzay aracını ve roketi hangarlara çekti

Ankara

NASA, Florida'nın Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Üssü'nün, Ian Kasırgası'ndan etkilenme olasılığı nedeniyle önlemler aldı.

Uzay Üssü'ndeki uzay aracı ile fırlatma rampasındaki 98 metrelik roket hangarlara çekildi.

Uzay aracı ve roketin 6,4 kilometrelik yolculuğu için ekipler gece boyunca çalıştı.

Bu arada test uçuşu programının, kasırga nedeniyle kasım ortasından önce yapılamayacağı öngörülüyor.

NASA'dan 24 Eylül'de yapılan açıklamaya göre, Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek Ay'a dönüş projesi (Artemis I görevi) kapsamında 27 Eylül'de planlanan uçuş denemesi Florida'ya yaklaşan Ian Kasırgası nedeniyle 3. kez iptal edilmişti. NASA, 26 Eylül'de Artemis için kullanılan uzay aracını ve fırlatma rampasındaki roketi kasırga nedeniyle hangarlara çekeceğini duyurmuştu.

Söz konusu uçuş, daha önce de iki kez yakıt deposundaki sızıntı nedeniyle iptal edilmişti.

NASA'nın Derin Uzay Keşif Sistemleri'nin ilk entegre uçuş testini gerçekleştirecek "Artemis I" uçuşunun başarılı olması durumunda, NASA astronotları 2024'te Ay'ın etrafında uçabilir hale gelecek ve 2025'te Ay'a iniş yapabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir depreminde yıkılan Barış Sitesi'ne ilişkin 6 belediye görevlisi hakkında dava açıldı
"Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" kampanyası başlıyor
Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Ardahan'da depremden etkilenen vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirdi
Bulgaristan'daki erken genel seçim için Trakya'da 28 sandık kurulacak

Benzer haberler

NASA, Ian Kasırgası nedeniyle uzay aracını ve roketi hangarlara çekti

NASA, Ian Kasırgası nedeniyle uzay aracını ve roketi hangarlara çekti

Sakarya Üniversitesi astronot yiyeceği "spirulina" üretip pazarlıyor

ABD, Ian Kasırgası'na karşı hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor

Washington DC semalarında görülen 'gizemli' cisim Space X roketi çıktı

Washington DC semalarında görülen 'gizemli' cisim Space X roketi çıktı
NASA, Artemis Roketi Ay yolculuğunu üçüncü kez iptal etti

NASA, Artemis Roketi Ay yolculuğunu üçüncü kez iptal etti
Grönland'ın sıcak eylülü buzullarda rekor erimeye neden oldu

Grönland'ın sıcak eylülü buzullarda rekor erimeye neden oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet