Teknoloji

Milli Teknoloji Hamlesi Külliye'de gençlerle buluştu

Bakan Kacır, gençlerin ramazanın manevi iklimini dillerinde ilahilerle yaşamaya devam etmelerini ve Türk bayrağını en yükseğe çıkarmanın, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüleri olmanın heyecanını en güçlü şekilde hissetmelerini istediklerini bildirdi.

Zeynep Duyar  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Milli Teknoloji Hamlesi Külliye'de gençlerle buluştu

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde AA muhabirine, geçen yıldan itibaren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ramazan etkinliklerine ev sahipliği yaptığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Külliye'de Ramazan" başlığıyla çocukları ve gençleri "milletin evi"nde ağırladığını belirten Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK ile burada gençlerin Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Uzay Programı ile tanışmasına vesile olduklarını söyledi.

Kacır, Türkiye'nin 21 şehrinde TÜBİTAK desteğiyle kurdukları 41 bilim merkezi olduğunun altını çizerek, bilim merkezlerinden sergi alanlarını Külliye'ye getirdiklerini ifade etti.

"Bütün gençlerimizi davet ediyorum"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyarete açılan "Ufkun Ötesinde" sergisini ise daha önce farklı şehirlerde kurduklarını ve büyük bir beğeni aldıklarını dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"İnsanlı uzay misyonlarımız Alper Gezeravcı'nın, Tuva Cihangir Atasever'in gerçekleştirdiği, gençlerin hayallerini ufkun ötesine taşıyan insanlı uzay misyonlarımız bu vesileyle yine çocuklarla, gençlerle paylaşılıyor ve Türkiye'nin Milli Uzay Programı hedefleriyle buradaki misafirlerimiz tanışmış, buluşmuş oluyorlar. Savunma sanayindeki başarı hikayemiz de gençler için ilham kaynağı. Burada gençlerimiz ve çocuklarımız özellikle ASELSAN, TUSAŞ gibi kurumlarımızın kurduğu alanlarda savunma sanayisine ilişkin de deneyimler elde ediyor, simülatörleri deneyimliyorlar. Ben bütün gençleri, çocukları hem Ankaralıları hem de Ankara'nın çevresinden burayı ziyaret edecek olan tüm misafirlerimizi sergi alanımıza ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet ediyorum. İstiyoruz ki gençlerimiz, çocuklarımız ramazanın manevi iklimini dillerinde ilahilerle yaşamaya devam etsin, bu coşku adreslerinde Türk bayrağını en yükseğe çıkarmanın, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüleri olmanın heyecanını en güçlü şekilde hissetsinler."

