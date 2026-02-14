Dolar
logo
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Kendi imkanlarımızla tam bağımsız, güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kritik teknolojilerde tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye inşa etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Mertkan Oruç  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Kendi imkanlarımızla tam bağımsız, güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, Antalya'da gerçekleştirilen, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) stratejik rotasının belirlendiği "TUSAŞ 2026 Yönetim Zirvesi" programına katıldığını belirtti.

Türkiye'nin savunma ve havacılıkta tam bağımsızlık yolculuğunun göz bebeği müesseselerinden biri olan TUSAŞ'ın yönetim zirvesinde Milli Teknoloji Hamlesi'ni konuştuklarını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Kendi imkanlarımızla, kendi kabiliyetlerimizle, kendi insanımızın alın teriyle, akıl teriyle kritik teknolojilerde tam bağımsız, güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
