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Bilim Teknoloji

Mars keşif aracı Curiosity, Dünya ve Venüs'ü fotoğrafladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajasının keşif aracı Curiosity, Mars yüzeyinden Dünya ve Venüs'ün fotoğrafını çekti.

Emre Aytekin   | 17.06.2020
Mars keşif aracı Curiosity, Dünya ve Venüs'ü fotoğrafladı Fotoğraf: NASA

Ankara

ABD Havacılık ve Uzay Ajasının (NASA) gezginci aracın 5 Haziran'da gün batımı sırasında Mars'tan çektiği gökyüzü fotoğraflarını yayımladı.

Curiosity'nin çektiği iki fotoğrafta, Dünya ve Venüs küçük parlak noktalar halinde görülebiliyor.

2011'de uzaya fırlatılan Curiosity, 2012'de Mars'taki Gale Krateri'ne indi.

Gezginci robot, 8 yıldır devam eden keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen'in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt topladı.

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