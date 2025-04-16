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Teknoloji

KTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü "TÜBİTAK 2209-B Programı"nda Türkiye birincisi oldu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, TÜBİTAK'ın "2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı" kapsamında Türkiye birinciliği elde etti.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
KTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü "TÜBİTAK 2209-B Programı"nda Türkiye birincisi oldu

Trabzon

KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, bölüm bünyesinde eğitim ve öğretim gören öğrenciler tarafından hazırlanan, akademik sanayi alanındaki uzman danışmanların rehberliğinde yürütülen 13 "2209-B Projesi"nin, TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandığı belirtildi.

Açıklamada, desteklenen proje sayısı itibarıyla KTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nün, Türkiye genelindeki üniversitelerin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümleri arasında birinci olduğu vurgulandı.

Bu sonucun önemli bir başarı olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu büyük başarı, bölümün güçlü akademik kadrosu ve öğrenci odaklı proje kültürü ve sanayi ile kurduğu etkin iş birliklerinin bir göstergesidir. KTÜ'lü öğrenciler, henüz mezun olmadan bilimsel araştırma ve sanayi uygulamalarını harmanlayarak sektöre hazır, nitelikli mühendisler olarak yetişmektedir. KTÜ ailesi olarak bu gurur verici başarıda emeği geçen tüm öğrencilerimizi, danışman akademisyenlerimizi ve katkı sağlayan sanayi paydaşlarımızı tebrik ediyor, 'Üniversite-Sanayi İş Birliği' ekseninde yürüttüğümüz projelerin artarak devam etmesini temenni ediyoruz."

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