Euro
8.48
Dolar
7.08
BIST 100
1,547.47
Altın
1,805.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bilecik’te “İl Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı”nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Bilim Teknoloji

Kazakistan yapay zeka için 5 yıl içinde 1 milyar dolar yatırım yapacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede gelecek 5 yıl içinde yapay zekaya 1 milyar dolardan fazla yatırım yapılacağını söyledi.

Meiramgul Kussainova   | 05.02.2021
Kazakistan yapay zeka için 5 yıl içinde 1 milyar dolar yatırım yapacak

Nur Sultan

Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) üye ülkelerin hükümet başkanları Kazakistan’ın Almatı şehrinde düzenlenen Almatı Dijital Forumu-2021’de bir araya geldi.

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin’in ev sahipliğinde gerçekleşen foruma Rusya, Belarus, Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan başbakanları katıldı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, forumun açılış törenine gönderdiği video mesajında geleceğin teknoloji ve inovasyonda olduğunu belirtti.

Tokayev, Kazakistan’ın da gelecek 5 yıl içinde yapay zeka alanına 1 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planladığını kaydederek, “Bu amaçla, Dünya Bankası iş birliğinde Nazarbayev Üniversitesinde ulusal yapay zeka merkezi kuruluyor. Birlik (AEB) ve bölgedeki tüm ortaklarımızı söz konusu alanda çok yönlü iş birliğine davet ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Gencecik hastalar gözümüzün önünde ellerimizden kayıp gitti'
Filyasyon ekipleri yeni vakaların önlenmesi için Kovid-19'un izini sürüyor
Peru'da Kovid-19'un Brezilya'da görülen türüne rastlandı
Kolombiya, Çinli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı
Almanya, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig ile karşılaşacak Liverpool'a ülkeye giriş izni vermedi

Benzer haberler

Kazakistan yapay zeka için 5 yıl içinde 1 milyar dolar yatırım yapacak

Kazakistan yapay zeka için 5 yıl içinde 1 milyar dolar yatırım yapacak

Türkiye ile Kazakistan savunma sanayi alanında iş birliğini güçlendirecek

Kazakistan’ın Latin harflerine uyarlanan yeni alfabesi tanıtıldı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: 2025'e kadar kayıt dışı ekonomiyi yüzde 15'e düşürmeyi hedefliyoruz

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: 2025'e kadar kayıt dışı ekonomiyi yüzde 15'e düşürmeyi hedefliyoruz
Kazakistan-Özbekistan arasında hızlı tren seferleri için demir yolu hattı inşa edilecek

Kazakistan-Özbekistan arasında hızlı tren seferleri için demir yolu hattı inşa edilecek
Nahçıvan Koridoru Türkiye ile Kazakistan ticaretini artıracak

Nahçıvan Koridoru Türkiye ile Kazakistan ticaretini artıracak