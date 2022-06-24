Dolar
16.88
Euro
17.79
Altın
1,827.35
ETH/USDT
1,236.90
BTC/USDT
21,403.00
BIST 100
2,554.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Kanada’da bir altın madeninde 30 bin yıllık bozulmamış yavru mamut bulundu

Kanada’nın Yukon eyaletindeki bir altın madeninde çalışanlar, vücudunun neredeyse tamamı bozulmamış halde 30 bin yıllık yünlü bebek mamut buldu.

Seyit Aydoğan   | 24.06.2022
Kanada’da bir altın madeninde 30 bin yıllık bozulmamış yavru mamut bulundu

Toronto

Yukon’un Tr'ondek Hwech'in First Nation Yerli bölgesindeki altın arama alanlarında çalışan madenciler, Kuzey Amerika'da bugüne kadar bulunan "en eksiksiz" yünlü mamut fosilini ortaya çıkardı.

Yukon Turizm ve Kültür Bakanı Ranj Pillai, yaptığı açıklamada, "Yukon, her zaman Buzul Çağı ve Beringya araştırmaları için uluslararası üne sahip bir yer olmuştur. Yünlü mamutun bu önemli keşfinden heyecan duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Yukon Hükümeti ve Tr'ondek Hwech'in First Nation Yerli topluluğundan yapılan ortak açıklamada, Tr'ondek Hwech'in geleneksel Yerli bölgesinde bulunan yünlü mamut yavrusuna Yerli Han dilinde "büyük bebek hayvan" anlamına gelen "Nun cho ga" adı verildiği bildirildi.

Keşif sonrası bölgeye giderek mamutu inceleyen Calgary Üniversitesi ile Yukon Jeolojik Araştırmalar Enstitüsünden paleontolog ve jeologlar, mamutun 30 bin yıldan fazla bir süre önce Buzul Çağı'nda donduğuna inanıyorlar.

Calgary Üniversitesi paleontologlarından Grant Zazula, "Gerçek bir yünlü mamutla yüz yüze gelmek hayatımın en uzun hayallerinden biriydi. Bu rüya bugün gerçek oldu. Nun cho ga çok güzel ve dünyada şimdiye kadar keşfedilmiş en eksiksiz buz devri hayvanlarından biri." diye konuştu.

Uzmanlar, tüylü mamutun dişi gibi göründüğünü ve 2007 yılında Sibirya'da keşfedilen "Lyuba" adlı 42 bin yaşındaki bebek yünlü mamutla aynı boyda olduğunu açıkladı.

Avrasya ile Kuzey Amerika'da dağılmış ve soyu tükenmiş olan mamutlar, filgiller familyasındandır.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, yeni evlerine kavuşan vatandaşlarla buluştu
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Marmaris'teki yangında 4 bin 500 hektarlık alanın zarar gördü
26'ncı Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması jüri değerlendirme toplantısı düzenlendi
Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı terörist yakalandı

Benzer haberler

Kanada’da bir altın madeninde 30 bin yıllık bozulmamış yavru mamut bulundu

Kanada’da bir altın madeninde 30 bin yıllık bozulmamış yavru mamut bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den 'destek' talebi

Kanada'da enflasyon 1983'ten beri en yüksek seviyesinde

Kanada’da aşırı sıcaklar rekor kırıyor

Kanada’da aşırı sıcaklar rekor kırıyor
F1 Kanada Grand Prix'sini Verstappen kazandı

F1 Kanada Grand Prix'sini Verstappen kazandı
Formula 1'de sıradaki durak Kanada

Formula 1'de sıradaki durak Kanada