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Teknoloji

Japon araştırmacılar, bulutlarda mikroplastiklerin olduğunu ortaya koydu

Japonya'da yapılan araştırma, bulutlarda insan sağlığına zararlı mikroplastiklerin bulunduğunu gösterdi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Japon araştırmacılar, bulutlarda mikroplastiklerin olduğunu ortaya koydu

Ankara

Japonya'nın Waseda Üniversitesinde yapılan çalışmada bulutlarda mikroplastiklerin varlığı araştırıldı.

Çalışmada Fuji ve Oyama dağlarından 1300 ila 3 bin 776 metre yükseklikteki bulutlardan örnek toplayan araştırmacılar, bu numuneleri ileri görüntüleme teknikleriyle inceledi.

Örneklerin incelenmesinin ardından bulutlarda 9 farklı polimer türüne rastlandı.

Bulutlardaki su buharının her litresinde ortalama 6,7 ila 13,9 mikroplastik parçanın olduğunu belirleyen araştırmacılar, bu durumun iklimi etkileyebileceğinin altını çizdi.

Araştırmacılardan Hiroşi Okoçi, "'Plastik hava kirliliği' sorunu ele alınmazsa iklim değişikliği ve ekolojik riskler meydana gelebilir ve gelecekte çevreye geri dönüşü olmayacak şekilde ciddi zarar verebilir." yorumunu yaptı.

Araştırmanın sonuçları, "Environmental Chemistry" adlı dergide yayımlandı.

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