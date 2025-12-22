Dolar
İtalya'dan Apple'a 98,6 milyon avro para cezası

İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust-AGCM), ABD merkezli teknoloji ürünleri satan Apple firmasına mobil uygulama piyasasındaki hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 98,6 milyon avro para cezası kesti.

Barış Seçkin  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
İtalya'dan Apple'a 98,6 milyon avro para cezası

Roma

Antitrust kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Apple firmasının "Apple Inc.", "Apple Distribution International Ltd." ve "Apple Italia S.r.l." şirketlerine mobil uygulama piyasasındaki hakim konumlarını kötüye kullandıkları gerekçesiyle 98 milyon 635 bin 416 avro para cezası kesildi.

Açıklamada, "İtalya Rekabet Kurumu, Avrupa Komisyonu ve diğer ulusal rekabet otoriteleri ve İtalyan Veri Koruma Kurumu ile koordinasyon içinde yürüttüğü karmaşık bir soruşturma çerçevesinde, Apple'ın Nisan 2021'den itibaren iOS mobil işletim sistemi için App Store üzerinden dağıtılan uygulamaların üçüncü taraf geliştiricilerine dayattığı gizlilik kuralları olan Uygulama İzleme Şeffaflığı (ATT) politikasının rekabet açısından kısıtlayıcı olduğuna karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Antitrust'un açıklamasında, Apple'ın "App Store" aracılığıyla bu pazarda "aşırı derecede baskın" konuma sahip olduğu aktarıldı.

Açıklamada, İtalya Rekabet Kurumunun ATT politikasının koşullarının tek taraflı olarak dayatıldığını ve Apple'ın ticari ortaklarının çıkarlarına zarar verdiğini tespit ettiği, ayrıca bu koşulların şirketin açıkladığı veri koruma hedeflerine ulaşmak açısından orantısız olduğu da kaydedildi.

