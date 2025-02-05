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Teknoloji

Google'ın yapay zeka ilkelerinde, "silahlarda kullanılmayacak" ifadesi yer almadı

Google, yapay zeka ilkelerine getirdiği güncellemede, önceki açıklamalarındaki "silahlar, gözetleme, zarara yol açabilecek teknolojiler ve insan hakları ihlali" gibi ifadeleri çıkardı.

Yasin Yorgancı, Salih Okuroğlu  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Google'ın yapay zeka ilkelerinde, "silahlarda kullanılmayacak" ifadesi yer almadı

Ankara

Google'dan yapılan yazılı açıklamada, 2018'de yayımladığı yapay zeka ilkelerine güncelleme getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, yapay zekanın, insanları koruması, küresel kalkınmaya hizmet etmesi ve "ulusal güvenliği desteklemesi" için şirketlerin, hükümetlerin ve organizasyonların birlikte çalışması gerektiği vurgulandı.

2018'de yayımlanan yapay zeka ilkelerine ilişkin rapordan bugüne teknolojide çok büyük değişikliklerin yaşandığı belirtilen açıklamada, "Giderek karmaşıklaşan jeopolitik ortamda yapay zeka liderliği için küresel bir rekabet yaşanıyor." denildi.

Halihazırda milyarlarca insanın günlük hayatında yer alan yapay zekanın, artık internet kadar yaygın hale geldiği anımsatılan açıklamada, birçok yapay zeka geliştiricisi tarafından desteklenen bu dönüşümün, teknolojinin toplum için sunduğu faydaları arttırdığının altı çizildi.

Açıklamada, yapay zeka şirketleri ve akademik kurumların yanı sıra, G7 ülkeleri, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) ve demokratik ülkeler tarafından yayımlanan çerçeve ilkelerin, yapay zekanın geliştirilmesi ve kullanımı için yol gösterici olduğu kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, "demokrasilerin, özgürlük, eşitlik ve insan haklarına saygı gibi temel değerler tarafından yönlendirilen yapay zeka gelişimine öncülük etmesi gerektiği" aktarıldı.

Şirket, 2018'de yayımladığı yapay zeka ilkelerinde "silah, gözetleme araçları, zarara yol açabilecek teknolojiler ve uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal edebilecek durumlarda yapay zekanın kullanılmayacağı" ifadelerine bu güncellemede yer vermedi.

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