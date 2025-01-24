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Teknoloji

Google, İngiltere'deki işletmelere yapılan sahte yorumları tespit etmek için adım atacak

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), Google'ın, ülkedeki işletmeler hakkında yapılan sahte yorumlarla mücadele için süreçlerini iyileştirme yönünde önemli değişiklikler yapmayı kabul ettiğini bildirdi.

Zuhal Demirci  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Google, İngiltere'deki işletmelere yapılan sahte yorumları tespit etmek için adım atacak

Londra

CMA tarafından yapılan açıklamada, Google'ın İngiltere'deki işletmelerin sahte yorumlarla yıldız derecelerini artırması durumunda yaptırımlar uygulayacağı ve sahte yorum yazan kişileri de yaptırımlara tabi tutacağı belirtildi. Ayrıca, Google'ın sahte yorumlarla ilgili işletme profillerine "uyarı" işaretleri ekleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, Google'ın sahte yorumları hızla tespit etmek ve kaldırmak için geliştirilmiş süreçler uygulayacağı ifade edildi. Bunun yanı sıra, sahte yorumlardan fayda sağlayan işletmeleri ve bu yorumları yazan kişileri cezalandırma taahhüdünde bulunduğu bildirildi.

CMA'nın soruşturmasının ardından Google'ın bu değişiklikleri kabul ettiği vurgulanan açıklamada, bu soruşturmanın, Google'ın sahte yorumları tespit etmek ve kaldırmak konusunda yeterince önlem almaması, şüpheli davranış kalıplarına müdahale etmemesi ve sahte yorum faaliyetlerine karışan işletmelere ve yorumculara yaptırım uygulamaması nedeniyle başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, çevrim içi yorumların tüketici harcamaları üzerinde büyük etkisi olduğu ve CMA'nın tahminlerine göre yıllık 23 milyar sterlinlik harcamanın bu yorumlardan etkilendiğine işaret edildi. Ayrıca, tüketicilerin yüzde 89'unun bir ürün veya hizmeti araştırırken müşteri yorumlarını kullandığına dikkat çekildi.

Google, sahte yorumları tespit etmek ve kaldırmak için sıkı adımlar atacak

Açıklamada, Google'ın sahte yorumları tespit etmek ve kaldırmak için sıkı adımlar atacağı bildirildi.

İngiltere'deki işletmeler hakkında sahte veya yanıltıcı yorum yazan kişilerin yorumlarının silineceği ve yeni yorum yazmalarının yasaklanacağı kaydedilen açıklamada, sahte yorumlarla yıldız derecelerini artıran işletmelerin profillerine uyarı işaretleri ekleneceği ve bu işletmelerin yorum işlevinin devre dışı bırakılacağı ifade edildi. Tekrar eden ihlallerde, bu işletmelerin tüm yorumlarının 6 ay veya daha uzun süreyle silineceği belirtildi.

Tüketicilerin sahte yorumları kolayca bildirebilmesi için raporlama mekanizması kurulacağı kaydedilen açıklamada, ayrıca, bu mekanizma sayesinde teşvik karşılığında yazılan yorumların da hızlıca raporlanabileceği bildirildi.

Google'ın imzaladığı taahhütlere uyup uymadığı denetlenecek

Açıklamada, Google'ın imzaladığı taahhütlere uyup uymadığını denetlemek amacıyla 3 yıl boyunca CMA'ya rapor sunacağı ifade edildi. Ayrıca, bu yıl yürürlüğe girmesi beklenen Dijital Piyasalar, Rekabet ve Tüketici Yasası ile CMA'nın tüketici yasalarının ihlal edildiğini mahkemeye gitmeden belirleyebileceği ve ihlal eden şirketlere küresel cirolarının yüzde 10’una kadar para cezası verebileceği belirtildi.

CMA'nın Amazon'a yönelik başlattığı benzer soruşturmanın devam ettiği ve ilerleyen dönemde soruşturmaya ilişkin güncelleme yapılacağı kaydedildi.

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