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Teknoloji

Elon Musk'ın X platformunun, ABD'nin yaptırım listesindeki gruplara "mavi tik" sattığı iddia edildi

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in, ABD'nin terör veya yaptırım listesinde yer alan gruplara ve kişilere ücret karşılığında "mavi tik" verdiği öne sürüldü.

Mehmet Alaca  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
Elon Musk'ın X platformunun, ABD'nin yaptırım listesindeki gruplara "mavi tik" sattığı iddia edildi

Ankara

BBC'nin haberine göre, The Tech Transparency Project (TTP) tarafından hazırlanan raporda, platformun abonelik kapsamında verdiği "mavi tik" olarak bilinen onay rozetlerine sahip grup ve kişiler konu ediliyor.

X, aylık 8 dolar ücret karşılığında "mavi tik" alan hesaplara daha uzun gönderi imkanı veriyor ve çeşitli avantajlar sunuyor.

Raporda, ABD'nin terör ve yaptırım listesinde bulunan Lübnan'daki Hizbullah Hareketi üyelerine ve çeşitli gruplara bağlı hesapların "mavi tik" aldığı tespit edildi.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a ait olduğu belirtilen "mavi tik" rozetli hesaba işaret edilen raporda, "X, onaylı hesaplar için kullanıcıların resmi bir kimlik belgesi ve bir öz çekim fotoğraf ibraz etmesi şartı koşuyor ancak Nasrallah'ın bunu yapıp yapmadığı belli değil." denildi.

Raporda, ABD ve İngiltere'nin yaptırım listesinde yer alan Yemen'deki İran yanlısı Husilere ait olduğu belirtilen ve 23 bini aşkın takipçisi olan bir hesabın "mavi tik" rozetinin olduğu aktarıldı.

Pek çok kişi ve kurumun yer aldığı raporda, Rusya'ya ait bir yayın organı da yer alıyor.

Raporda, "ABD, ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu düşünülen bireylere, gruplara ve ülkelere yaptırımlar uyguluyor. Elon Musk'un X'i bunlardan bazılarına ayrıcalıklı hizmet satıyor gibi görünüyor." ifadeleri yer aldı.

Geçmişte ücretsiz olan "mavi tik" rozetini gazeteciler, ünlüler ve devlet adamları alabilirken sistemin ücretli hale getirilmesiyle şirketin "yanlış kişilere" platform sağladığı yönünde tartışmalara neden oluyordu.

Platform, raporun ardından bazı hesaplardaki "mavi tik" rozetini kaldırdığını duyurdu.

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