Dolar
14.75
Euro
16.05
Altın
1,947.30
ETH/USDT
3,187.40
BTC/USDT
42,300.00
BIST 100
2,393.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için açık deniz karakol gemisi üretiliyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yüksek yerlilik ve gelişmiş teknolojiyle inşa edilecek açık deniz karakol gemisinin (ADKG) üretimine geçildi.

Barış Gündoğan   | 09.04.2022
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için açık deniz karakol gemisi üretiliyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, MİLGEM sınıfı korvetlerin varyantı olarak geliştirilen ADKG, farklı bir ana tahrik sistemi, yapısal ve genel yerleşim felsefesi ile daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle inşa edilmesi için baştan aşağı yeniden tasarlandı.

Uzunluğu 99,56 metre olan ADKG platformu, istihbarat gözetleme ve keşif, arama-kurtarma, terörle mücadele, denizde denetim harekatı ve deniz özel harekatı temel görevlerini yapacak.

Ayrıca ikincil görevler olarak deniz hava harekatı, elektronik ve akustik harp, kara bombardımanı, asimetrik tehditlere karşı savunma, deniz nakliyatının korunması, amfibi harekat kapsamında destek ve eğitim faaliyetlerini de gerçekleştirecek.

ADKG, yeni geliştirilen milli silah ve sensör sistemlerinin sonradan entegre edilmesine olanak sağlayacak "yerinde hazır" tasarım felsefesiyle inşa edilecek.

Toplam 104 kişilik yaşam yeri kapasitesi olan ADKG, "Dizel-Elektrik Motoru Kombinasyonu (CODELOD)" ana tahrik sistemi ile 4 bin 500 deniz mili seyir siasına sahip olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de 1350, Hong Kong'da 2 bin 492 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19'a ilişkin kamudaki normalleşme süreci ve tedbirlere dair genelge yürürlükten kaldırıldı
BioNTech’den Alman hükümetiyle acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretim sözleşmesi
Türkiye'de 7 bin 120 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 31 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bin 571'e çıktı

Benzer haberler

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için açık deniz karakol gemisi üretiliyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için açık deniz karakol gemisi üretiliyor

Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Deniz Kuvvetleri sürüklenen mayınlara karşı görev başında

MSB, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uydu fotoğraflarını paylaştı

MSB, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uydu fotoğraflarını paylaştı
Deniz Kuvvetlerinin Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyetleri devam ediyor

Deniz Kuvvetlerinin Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyetleri devam ediyor
İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi

İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi