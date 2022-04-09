Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için açık deniz karakol gemisi üretiliyor
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yüksek yerlilik ve gelişmiş teknolojiyle inşa edilecek açık deniz karakol gemisinin (ADKG) üretimine geçildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, MİLGEM sınıfı korvetlerin varyantı olarak geliştirilen ADKG, farklı bir ana tahrik sistemi, yapısal ve genel yerleşim felsefesi ile daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle inşa edilmesi için baştan aşağı yeniden tasarlandı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için yüksek yerlilik ve gelişmiş teknoloji ile inşa edilecek Açık Deniz Karakol Gemisi’nin üretimine geçildi. Deniz Kuvvetlerimize ve asil milletimize hayırlı olsun.@MSB_ASFAT pic.twitter.com/dXMhBF7v7R— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2022
Uzunluğu 99,56 metre olan ADKG platformu, istihbarat gözetleme ve keşif, arama-kurtarma, terörle mücadele, denizde denetim harekatı ve deniz özel harekatı temel görevlerini yapacak.
Ayrıca ikincil görevler olarak deniz hava harekatı, elektronik ve akustik harp, kara bombardımanı, asimetrik tehditlere karşı savunma, deniz nakliyatının korunması, amfibi harekat kapsamında destek ve eğitim faaliyetlerini de gerçekleştirecek.
ADKG, yeni geliştirilen milli silah ve sensör sistemlerinin sonradan entegre edilmesine olanak sağlayacak "yerinde hazır" tasarım felsefesiyle inşa edilecek.
Toplam 104 kişilik yaşam yeri kapasitesi olan ADKG, "Dizel-Elektrik Motoru Kombinasyonu (CODELOD)" ana tahrik sistemi ile 4 bin 500 deniz mili seyir siasına sahip olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.