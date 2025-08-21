Dolar
Teknoloji

DENEYAP atölyeleri geleceğin yazılım mühendislerini yetiştiriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle gençlik merkezlerinde başlatılan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, teknoloji meraklısı öğrencileri ağırladı.

Cihan Demirci  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
DENEYAP atölyeleri geleceğin yazılım mühendislerini yetiştiriyor Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Edirne'deki DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde açılan yaz okuluna katılan 100 öğrenci, yapay zeka, robotik kodlama, siber güvenlik ve havacılık gibi alanlarda eğitim aldı.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezindeki atölyelere gelen öğrenciler yaz tatili boyunca atölyelerde uzman öğretmenlerden teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Öğrenciler tasarladıkları başarılı projelerle TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarına katılmayı hedefliyor.

Teknoloji ve mühendislik alanına merakı artırıyor

Edirne Gençlik Merkezi Müdürü Zekeriya Bayrak, AA muhabirine, gençlerin DENEYAP atölyelerinde yaz tatilinde teknolojiyle buluştuğunu söyledi.

14 Temmuz'da başlayan eğitimlerin 22 Ağustos'ta sona ereceğini anlatan Bayrak, "Öğrencilerin 6 hafta boyunca robotik kodlama, tasarım ve üretim, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, ileri robotik, havacılık ve uzay teknolojileri, yazılım teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik, nanoteknoloji ve mobil uygulama gibi alanlarda atölye çalışmalarına katıldı." dedi.

Bayrak, atölyelerde eğitim alan öğrencilerin geleceği için hedefler belirlediğini anlattı.

DENEYAP atölyelerindeki eğitimlerin öğrencilerin teknoloji ve mühendislik alanına merakını arttırdığını anlatan Bayrak, geleceğin yazılım mühendislerini yetiştirmek adına önemli bir hizmet sunduklarını vurguladı.

"DENEYAP dışı öğrencilerimiz atölyelere katıldı"

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Tuğçe Dağ da ortaokul ve lise seviyesindeki 100 öğrencinin 11 başlıkta eğitim aldığını anlattı.

Yaz aylarının daha verimli geçtiğini dile getiren Dağ, "Atölyelerde çalışmalarımıza öğrencilerimizle aktif bir şekilde devam ettik. Yaz tatilinde DENEYAP dışı öğrencilerimiz atölyelere katıldı. Öğrencilerimiz 6 hafta boyunca hafta içi 2 gün 8 saat eğitim aldı." ifadelerini kullandı.

Dağ, öğrencilerin teknoloji ve mühendislik alanında mesleki anlamda temel kazandığını vurguladı.

DENEYAP'ta eğitim alan öğrencilerin İHA ve SİHA yapımının mantığını da öğrendiğini aktaran Dağ, "Öğrencilerimiz drone yapma bilgilerini ediniyor. Robotik kodlama dersiyle robotunu kendi tasarlayabiliyor. Birçok noktada teknolojiyi tüketen değil üreten bir nesil yetişiyor." şeklinde konuştu.

TED Edirne Koleji Bilişim ve Teknoloji Öğretmeni ve DENEYAP Eğitmeni Murat Turna ise öğrencilerin özellikle proje yapma ve geliştirme mantığını öğrenip proje ürettiklerini söyledi.

"İHA, SİHA ve Milli Muharip Uçak KAAN üretildi"

Selimiye İmam Hatip Ortaokulu 7. Öğrencisi Ahmet Emre Şap teknolojiye ilgi duyduğunu ve yaz tatili boyunca teknoloji derslerinde önemli bilgiler öğrendiklerini anlattı.

Uçak Mühendisi olmak istediğini belirten Şap, "Türkiye savunma sanayisinde çok önemli bir yere geldi. İHA, SİHA ve Milli Muharip Uçak KAAN üretildi. Bunlardan ilham alarak gelecek için hedefimi koydum." dedi.

Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu 5. Sınıf Öğrencisi Meriç Yayla ise DENEYAP sayesinde çok verimli bir yaz tatili geçirdiğini ifade etti.

Öğretmenlerin her öğrenciyle tek tek ilgilendiğini ifade eden Yayla, "Mühendis olmayı istiyorum. Çünkü burada robotik kodlama öğrendim. Robotlara ve teknolojiye de ilgi duyuyorum." ifadelerini kullandı.

