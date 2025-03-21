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Teknoloji

Çinli araştırmacılar, dil yetisini yeniden tesis edebilen beyin-makine arayüzü geliştirdi

Çinli bilim insanları tarafından geliştirilen bir beyin-makine arayüzü (BMI), konuşma yetisini yitiren bir hastanın yeniden dil aracılığıyla iletişim kurabilmesini sağladı.

Emre Aytekin  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Çinli araştırmacılar, dil yetisini yeniden tesis edebilen beyin-makine arayüzü geliştirdi

Pekin

CGTN'nin haberine göre, Çin Beyin Araştırmaları Enstitüsü (CIBR), Pekin Başkent Tıp Üniversitesi ile bağlantılı Xuanwu Hastanesi ve nöroteknoloji şirketi NeuCyber NeuroTech, ortaklaşa geliştirdikleri BMI sisteminin klinik sonuçlarını, Pekin'de düzenledikleri basın toplantısında paylaştı.

Çinli araştırmacıların geliştirdiği BMI, korteks nakli ile konuşma yetisini yitirmiş bir hastanın beynine entegre edildi. Böylelikle hastanın dil aracılığıyla yeniden iletişim kurabilmesi mümkün kılındı.

"NeuCyber Matrix BMI System" sistem olarak adlandırılan BMI, nakledildiği felçli hastaların da bilgisayarları ve robotik kolları hareket ettirebilmesini sağladı.

Klinik uygulamalarda, beyin nakli yapılan hastalarda BMI kanallarının yüzde 98'nin ameliyatın ardından işlevsel olduğu görüldü.

Afazi hastası dil aracılığıyla yeniden iletişim kurdu

Sistem, bu ayın başında, Xuanwu Hastanesi'nde, merkezi sinir sisteminde motor hücrelerin kaybından ileri gelen sinir sistemi hastalığı ALS nedeniyle konuşma yetisini yitiren (afazi) bir hastaya nakledildi. BMI, hastanın yeniden dil aracılığıyla iletişim kurmasını sağladı.

Ameliyatın ardından 14 Mart'ta dil anlama eğitimine başlayan hasta, Çince'de yaygın kullanılan 62 sözcüğü anlama kesinliği ilk 3 saatin sonunda yüzde 34 oldu. Hastanın anlama kesinliği o zamandan bu yana yüzde 52'ye kadar çıktı.

Sistemin, epilepsi, felç, omurilik sakatlıkları, ALS ve afazi alanındaki başka klinik uygulamalarla geliştirilmeye devam edileceği belirtildi.

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