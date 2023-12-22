Dolar
29.19
Euro
32.10
Altın
2,048.24
ETH/USDT
2,277.20
BTC/USDT
43,997.00
BIST 100
7,764.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Çin'in uzay istasyonundaki yeni taykonot ekibi ilk uzay yürüyüşünü yaptı

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (gök sarayı) Uzay İstasyonu'nda görev yapan Şıncou-17 taykonot ekibi ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Emre Aytekin  | 22.12.2023 - Güncelleme : 22.12.2023
Çin'in uzay istasyonundaki yeni taykonot ekibi ilk uzay yürüyüşünü yaptı

Pekin

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Tang Hongbo ve Tang Şıngcie, ekibin istasyon dışındaki ilk faaliyetini tamamladı.

İstasyonda kalan taykonot Ciang Şinlin ise ekibe içeriden destek sağladı.

Taykonot ekibi, yaklaşık 7,5 saat süren uzay yürüyüşünde istasyonun çekirdek modülü Tienhı'nın güneş panelinin tamir testi gibi işlemleri yerine getirdi.

Bu, uzay istasyonunda gerçekleştirilen 12'inci uzay yürüyüşü ve Şıncou-17 görevi kapsamında istasyona yollanan taykonot ekibinin ilk araç dışı etkinliği oldu.

Şıncou-17 taykonot ekibi, 26 Ekim'de istasyona gönderilmişti. İstasyonda 6 ay süreyle görev yapacak olan ekip, uzay bilimi deneyleri, teknik testler ve araç dışı modüllerin kurulumunu yürütüyor.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle yörüngede kendi uzay istasyonunu kurdu.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu'nu model alarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modül, 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (gökleri aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (gökleri düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanırken istasyon "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

3 kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (kutsal gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (gök gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küresel iklim değişikliği yıl içindeki yağışların düzenli dağılışını etkiliyor
Türkiye ve dünya gündemi
Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan Zafer Ramadan Mersin'de yakalandı
Kahramanlar-34 operasyonlarında 304 şüpheli gözaltına alındı
'Uygulanan doğru stratejiler ile turizm sektörü krizlere daha dayanıklı hale geldi'

Benzer haberler

Çin'in uzay istasyonundaki yeni taykonot ekibi ilk uzay yürüyüşünü yaptı

Çin'in uzay istasyonundaki yeni taykonot ekibi ilk uzay yürüyüşünü yaptı

Bakan Kacır, Çin'in en büyük otomotiv ihracatçısını Türkiye'ye yatırıma davet etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Çin'de teknoloji ve inovasyon işbirliğini ele aldı

Çin'in Gansu eyaletindeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e çıktı

Çin'in Gansu eyaletindeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e çıktı
Çin Devlet Başkanı Şi, Rusya ile ilişkileri geliştirmenin "stratejik tercih" olduğunu söyledi

Çin Devlet Başkanı Şi, Rusya ile ilişkileri geliştirmenin "stratejik tercih" olduğunu söyledi
Dışişleri Bakanlığından Çin'de meydana gelen deprem nedeniyle başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığından Çin'de meydana gelen deprem nedeniyle başsağlığı mesajı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet