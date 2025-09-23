Dolar
Dünya

Hong Kong'da Süper Tayfun Ragasa nedeniyle 700'den fazla uçuş iptal edilecek

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen Süper Tayfun Ragasa nedeniyle 700'ü aşkın uçuşun iptal edileceği bildirildi.

Emre Aytekin  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Pekin

Hong Kong Gözlemevi, tayfunun merkezinin şehrin 420 kilometre açığına kadar yaklaştığını, fırtına alarmı seviyesinin bugün itibarıyla 3'ten 8'e yükseltildiğini duyurdu.

Tayfun nedeniyle, şehirden uzakta ve çevre adalarda bulunan vatandaşlara derhal dönüş yolculuklarına başlamaları tavsiye edilirken bu akşamdan itibaren 700'den fazla uçuşun iptal edileceği belirtildi.

Hong Kong'un bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Cathay Pacific 500, ona bağlı bölgesel hava yolu şirketi HK Express 100, Hong Kong Airlines 90 ve Great Bay Airlines 23 seferini iptal edeceğini açıkladı.

Şehirdeki tüm ana okulları ile ilk ve orta dereceli okullar, bugün ve yarın tatil edildi.

Yılın ilk "süper tayfunu"

Pasifik Okyanusu'nda oluşan yılın ilk "süper tayfunu" Ragasa'nın ilerlediği güzergahta, Filipinler, Tayvan, Hong Kong, Makau ve Çin ana karasında fırtına ve acil durum uyarıları yapılmıştı.

Batı Pasifik'te 16 Eylül'de tropik fırtına şeklinde ortaya çıkan Ragasa, Filipinler'in kuzeydoğu kıyılarına yaklaştıkça şiddetini artırarak süper tayfuna dönüşmüştü.

Saatteki hızı 260 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan Ragasa'nın, Filipinler'in kuzeyinde etkili olduktan sonra Bashi Kanalı'ndan batıya doğru hareket ederek önce Çin'in güney kıyılarına ulaşması, ardından batıya yönelerek Vietnam'ın kuzeyine kadar ilerlemesi bekleniyor.

