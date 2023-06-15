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Teknoloji

Çin, tek seferde 41 uyduyu uzaya yollayarak ulusal rekorunu kırdı

Çin, tek bir taşıyıcı roketle 41 uyduyu uzaya göndererek, bu alandaki yeni bir ulusal rekora ulaştı.

Emre Aytekin  | 15.06.2023 - Güncelleme : 15.06.2023
Çin, tek seferde 41 uyduyu uzaya yollayarak ulusal rekorunu kırdı

Pekin

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Kurumundan (CASC) yapılan açıklamaya göre, uydular, Long March 2D roketiyle, Şaanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezinden fırlatıldı.

Uydular, planlanan yörünge konumuna yerleşirken, fırlatış, ülkede "tek seferde en fazla uydunun uzaya yollandığı" görev oldu.

Çin'de önceki fırlatış rekoru, 7 Haziran'da, CAS Space şirketinin geliştirdiği ZK 1A roketi ile yörüngeye tek seferde 26 uydu taşınarak kırılmıştı.

CASC'a bağlı Şanghay Uzay Uçuşu Akademisince tasarlanan ve üretilen Long March 2D roketi, Alçak Yer Yörüngesi'ne 4 tona kadar, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 1,3 tona kadar yük taşıyabiliyor.

İlk kez Ağustos 1992'de kullanılmaya başlanan 3,35 metre çapında ve 40,6 metre uzunluğundaki roketle bugüne dek 76 fırlatış gerçekleştirildi.

Falcon-9 roketiyle Ocak 2021'de, 143 uyduyu uzaya yollayan ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, bu alanda dünya rekorunu elinde tutuyor.

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