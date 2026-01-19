Dolar
Teknoloji

Çin, "Guovang" ağının parçasını oluşturacak internet uydularının 19. grubunu fırlattı

Çin, alçak yer yörüngesinde kurduğu "Guovang" takım uydu ağının parçasını oluşturacak internet uydularının 19. grubunu uzaya gönderdi.

Emre Aytekin  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Çin, "Guovang" ağının parçasını oluşturacak internet uydularının 19. grubunu fırlattı

Pekin

Xinhua'nın haberine göre, internet takım uydu ağının parçasını oluşturacak uydular, Long March-12 roketiyle Haynan Adası'ndaki ticari uzay aracı merkezinden fırlatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uyduların Alçak Yer Yörüngesi'nde planlanan konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 626'ncı başarılı taşıma görevi oldu.

"Guovang" (ulusal ağ) takım uydu ağının parçasını oluşturacak "Hualienvang" (internet) uydularının ilk grubu, 16 Aralık 2024'te fırlatılmıştı.

2025'te Guovang ağı için 16 fırlatış yapılmış, uyduların en son grubu, 14 Ocak'ta uzaya gönderilmişti.

"Guovang"

Adı Çincede "ulusal ağ" anlamına gelen Guovang, ilk kez Çin'in 2020'de Uluslararası Telekomünikasyon Birliğine (ITU) geniş bir takım uydu ağı kurmak için başvuru yapmasıyla gün yüzüne çıkmıştı.

Çin'in ABD'nin SpaceX şirketinin Starlink uydu ağına rakip küresel uydu internet ağı oluşturmayı amaçladığı proje, 2021'de ülkenin kabinesi Devlet Konseyine bağlı kurulan Çin Uydu Ağı Grubu Şirketi (China SatNet) tarafından yürütülüyor.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Sanayisi Şirketinin (CASIC) ana yüklenici olduğu proje kapsamında 13 bin uydunun, Alçak Yer Yörüngesi'ne konumlandırılması planlanıyor.

ITU düzenlemelerine göre takım uydu ağı operatörlerinin, frekans hakkı kazanabilmeleri için bazı uydu konuşlandırma eşiklerini belirli sürelerde aşmaları şartı var.

Guovang projesi için ağın yüzde 10'unu oluşturan 1300 uydunun 2029 sonuna kadar, yüzde 50'sini oluşturan 6 bin 500 uydunun ise 2035'e kadar yörüngeye konuşlandırılması gerekiyor.

