Dolar
32.19
Euro
34.97
Altın
2,350.71
ETH/USDT
3,639.20
BTC/USDT
70,839.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Yapay zeka

Bozuk yolları tespit için yapay zeka destekli cihaz tasarladılar

Kırıkkale'de bir üniversite öğrencisi, araştırma görevlisinin danışmanlığında bozuk yolları tespit için yapay zeka destekli, kameralı cihaz tasarladı.

Muhammet Fatih Gökmen  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
Bozuk yolları tespit için yapay zeka destekli cihaz tasarladılar Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen - AA

Kırıkkale

Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Zeynep Demirtaş'ın hazırladığı, araştırma görevlisi Mustafa Yurdakul'un danışmanlığını yaptığı "GPS Tabanlı Yol Yüzey Bozukluğu Tespit Cihazı" isimli proje, TÜBİTAK'ın "2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri" kapsamında 1 yıl süreyle destek aldı.

Çalışmalar kapsamında içine mini bilgisayar ve iki kamera yerleştirilen cihaz tasarlandı.

Projeyle, cihazın kamu araçlarına takılarak yollardaki bozuklukların tespit edilmesi ve bu bölümlerin yapay zeka desteğiyle konum bilgisinin yerel yönetimlere iletilmesi, yol güvenliğinin artırılıp trafik kazalarının önlenmesi ile bakım maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.

"Çalışmanın ulaşım sektöründe ilerleme sağlayacağına inanıyorum"

Zeynep Demirtaş, AA muhabirine, projenin odak noktasının yol bakım ve güvenliği konusunda dönüşüm sağlamak olduğunu söyledi.

Yollardaki bozulmaların hızlı tespiti ve gerekli müdahalenin gerçekleştirilmesi için projeye başladığını anlatan Demirtaş, "Yollardaki bozulmaların zamanında tespit edilerek onarılması hem sürücüler hem de yayalar için önem arz etmekte. Bu nedenle projenin hedefine ulaşmasında güçlü bir adım olacağına inanıyoruz. Projeyle yol güvenliğini artırarak trafik kazalarını önlemeyi ve bakım maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmanın ulaşım sektöründe ilerleme sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Demirtaş, araçlara takılacak cihazla yapay zeka kullanılarak çukur ve hasarlı bölgelerin tespit edileceğini belirtti.

Kendi veri tabanlarına gelecek bilgileri yerel yönetimlerle paylaşacaklarını ifade eden Demirtaş, süreçteki katkılarından dolayı proje danışmanı Mustafa Yurdakul'a teşekkür etti.

Yurdakul da projeyle yollardaki bozuklukların yapay zekayla tespit edilip, gerçek zamanlı olarak yerel yönetimlerle paylaşılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Proje kapsamında içinde mini bilgisayar ve kameranın bulunan bir cihaz tasarladıklarını anlatan Yurdakul, "Bu cihaz, kamu araçlarına monte edilerek kaydedilen görüntülerdeki yol bozukluklar mini bilgisayar yardımıyla tespit edilecek. Ardından GPS ile konum bilgisi dahil edilerek yerel yönetimlere iletilecektir. Yerel yönetim tarafında ise ara yüzden ekipler hızlıca ilgili nokta ve bölgelere ulaşarak sorunu çözecektir." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği sürüyor
Bakan Uraloğlu: Trabzon-Suudi Arabistan hattında direkt uçuşlar haziranda başlayacak
Alman Stern dergisi: Elektrikli Togg T10X, Türklerin prestij nesnesine dönüşüyor
Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

Benzer haberler

Bozuk yolları tespit için yapay zeka destekli cihaz tasarladılar

Bozuk yolları tespit için yapay zeka destekli cihaz tasarladılar

GÖRÜŞ - İsrail'in yapay zeka destekli katliam aygıtı: Lavender

Türk müteahhitlik sektörü yurt dışında yılın ilk çeyreğinde 4,3 milyar dolarlık iş üstlendi

Yapay zeka teknolojisi rutin iş yapanları işsiz bırakabilir

Yapay zeka teknolojisi rutin iş yapanları işsiz bırakabilir
Yapay zeka ve insanın savaşı: Dune evreninde Butlerian Cihad

Yapay zeka ve insanın savaşı: Dune evreninde Butlerian Cihad
Hızlı okuma ve kavrama becerisi için yapay zeka destekli uygulama geliştirdiler

Hızlı okuma ve kavrama becerisi için yapay zeka destekli uygulama geliştirdiler
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet