Dolar
32.92
Euro
35.68
Altın
2,379.89
ETH/USDT
3,116.10
BTC/USDT
58,123.00
BIST 100
10,872.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Bakan Uraloğlu, SpaceX'in Texas'taki üretim ve fırlatma tesisini inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, SpaceX firmasının Texas'taki üretim ve fırlatma tesisini ziyaret etti.

Dilara Zengin Okay  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Bakan Uraloğlu, SpaceX'in Texas'taki üretim ve fırlatma tesisini inceledi Fotoğraf: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Texas

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatma töreni için ABD'ye giden Uraloğlu, SpaceX firmasının Texas eyaletinin Brownsville şehrinde bulunan tesisinde incelemelerde bulundu.

Burada ana üretim alanlarını gezen Uraloğlu, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu, ziyaretinin ardından yaptığı değerlendirmede, SpaceX'in ana üretim tesislerinin teknoloji, mühendislik ve alın terinin buluştuğu yer olduğunu ifade etti.

Gözlemlerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"SpaceX'in roketlerini ürettiği ana üretim tesislerini gezdik. Burada teknoloji, mühendislik, alın teri ve emek var. Starship roketini burada üretiyor ve fırlatıyorlar. Buradan haftada bir fırlatma yapmayı öngörüyorlar. Üretim tesisi ile fırlatma tesisinin aynı yerde olması önemli. Tasarlayan, projelendiren, üreten ve fırlatan aynı mühendis ekip. Her şeyi kendileri yapabilir durumdalar. Starship roketi ile 60 alçak yörünge uydusunu buradan aynı anda fırlatabilecekler. Gönderilen roketler aynı zamanda yine tesise dönerek tekrar kullanılabilecek. Türksat 6A uydusunu ülke olarak ürettik, inşallah bunları da yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle, desteğiyle, gösterdiği hedefle uzay vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz."

"Türksat 6A'da herhangi bir aksaklık yok"

Türksat 6A uydusunu 9 Temmuz'da Florida'nın Cape Canaveral bölgesindeki SpaceX'in merkezinden Falcon 9 roketiyle yörüngesine başarıyla fırlattıklarını anımsatan Uraloğlu, "Herhangi bir aksaklık yok. Güneş panellerinin açılmasından sinyal alınmasına kadar bütün aşamalarda olması gerekenler oluyor. Türksat 6A'yı beraberce, ülke olarak yaptık ve uzaya gönderdik." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak uyarısı
Gurbetçilerin anavatana gelişinde "rekorlar" kaydediliyor
İzmir'de yasa dışı bahis operasyonunda sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
Ticaret Bakanlığından Reklam Kurulunun kararlarına ilişkin iddialara yanıt
Emine Erdoğan: İnsanlık tarihinin utanç tablosu Srebrenitsa Soykırımı'nı bir kez daha lanetliyorum

Benzer haberler

Bakan Uraloğlu, SpaceX'in Texas'taki üretim ve fırlatma tesisini inceledi

Bakan Uraloğlu, SpaceX'in Texas'taki üretim ve fırlatma tesisini inceledi

Bakan Uraloğlu: Türksat 6A'nın fırlatma prosedürlerinde sona geldik

Türksat 6A'nın fırlatılması öncesi son hazırlıklar yapılıyor

"Mavi vatan"ın güvenliği yeni teknolojik sistemlerle güçlendiriliyor

"Mavi vatan"ın güvenliği yeni teknolojik sistemlerle güçlendiriliyor
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dünyaya indirilmesi için SpaceX ile 843 milyon dolara anlaştı

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dünyaya indirilmesi için SpaceX ile 843 milyon dolara anlaştı
Türksat 6A'nın fırlatma testleri son aşamasına geldi

Türksat 6A'nın fırlatma testleri son aşamasına geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet