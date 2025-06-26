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İsrail-İran gerginliği nedeniyle bölgede uygulanan hava sahası kısıtlamaları İran dışında kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan gerginlik dolayısıyla uygulanan bölgedeki hava sahası kısıtlamalarının İran dışında kaldırıldığını belirtti.

Seda Tolmaç  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
İsrail-İran gerginliği nedeniyle bölgede uygulanan hava sahası kısıtlamaları İran dışında kaldırıldı

Ankara

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

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İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle bölgedeki hava sahası kısıtlamalarının İran dışında kaldırıldığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"26 Haziran itibarıyla Irak, Suriye, Ürdün, Beyrut, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri hava sahaları uçuşa açılmış, İran dışında kısıtlı bir alan kalmamıştır. Bölgede kalan uçaklarımız için de tahliye süreçlerimiz devam etmektedir. Irak'ta bulunan 4 uçağımız, dün itibarıyla sorunsuz bir şekilde geri dönmüştür. İran'da ise ülkenin doğusunda yer alan Meşhed bölgesi dışında uçuş kısıtlamaları devam etmektedir. Bu sebeple Şiraz ve Tahran'da bulunan 7 uçağımız henüz Türkiye'ye dönememişlerdir. Bölgedeki kısıtlamalar 2 Temmuz Çarşamba'ya kadar sürecektir. Ancak uçaklarımızın daha erken bir tarihte ülkemize dönebilmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Tüm seferlerimiz uygun şartlara göre yolcu ve ekip güvenlikleri gözetilerek planlanmaktadır."


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