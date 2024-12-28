Bakan Kacır: Türksat 6A ile Türkiye, haberleşme uydusu geliştirebilen 11 ülke arasına dahil oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türksat 6A ile Türkiye, haberleşme uydusu geliştirebilen 11 ülke arasına dahil oldu ve ülkemizin uzay alanındaki bağımsızlığı daha da güçlendi." ifadesini kullandı.
Ankara
Kacır, sosyal medya hesabından, Türksat 6A'nın, hizmet vereceği kalıcı yörüngesine ulaşmasına ilişkin paylaşım yaptı.
9 Temmuz’da uzaya gönderdiğimiz ilk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A, görev yapacağı 42° Doğu boylamındaki nihai yörüngesine başarıyla yerleşti. 🛰️— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) December 28, 2024
TÜBİTAK UZAY önderliğinde TUSAŞ, ASELSAN ve CTECH ortaklığıyla, %80’in üzerinde yerlilik oranıyla geliştirilen uydu, Avrupa,… pic.twitter.com/D74CSvhwwS
Uzaya 9 Temmuz'da gönderilen ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın, görev yapacağı 42 derece doğu boylamındaki nihai yörüngesine başarıyla yerleştiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:
"TÜBİTAK UZAY önderliğinde TUSAŞ, ASELSAN ve CTECH ortaklığıyla, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla geliştirilen uydu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya'yı kapsayan geniş bir bölgeye hizmet sunacak. Türksat 6A ile Türkiye, haberleşme uydusu geliştirebilen 11 ülke arasına dahil oldu ve ülkemizin uzay alanındaki bağımsızlığı daha da güçlendi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.