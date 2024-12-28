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Teknoloji

Bakan Kacır: Türksat 6A ile Türkiye, haberleşme uydusu geliştirebilen 11 ülke arasına dahil oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türksat 6A ile Türkiye, haberleşme uydusu geliştirebilen 11 ülke arasına dahil oldu ve ülkemizin uzay alanındaki bağımsızlığı daha da güçlendi." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Bakan Kacır: Türksat 6A ile Türkiye, haberleşme uydusu geliştirebilen 11 ülke arasına dahil oldu

Ankara

Kacır, sosyal medya hesabından, Türksat 6A'nın, hizmet vereceği kalıcı yörüngesine ulaşmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Uzaya 9 Temmuz'da gönderilen ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın, görev yapacağı 42 derece doğu boylamındaki nihai yörüngesine başarıyla yerleştiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK UZAY önderliğinde TUSAŞ, ASELSAN ve CTECH ortaklığıyla, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla geliştirilen uydu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya'yı kapsayan geniş bir bölgeye hizmet sunacak. Türksat 6A ile Türkiye, haberleşme uydusu geliştirebilen 11 ülke arasına dahil oldu ve ülkemizin uzay alanındaki bağımsızlığı daha da güçlendi."

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